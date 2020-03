Gemeinde Hartenholm kauft alten Gasthof

Hartenholm

Froh ist wohl kaum ein Hartenholmer, dass der ehemalige Centralgasthof in der Dorfmitte abgerissen werden soll. Das zuletzt als „Linde“ betriebene Lokal hätte im kommenden Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern können. 1921 hatte Wilhelm Lensch das Gast- und Logierhaus mit Durchfahrt, Ausspann, Tanzsalon und Kegelbahn eröffnet. So beschreibt es die Dorfchronik. Besonders die älteren Einwohner erinnern sich gern an die vielen Feste, Versammlungen und Stammtischabende „bei Lensch“. Als es noch keine Sportstätte im Dorf gab, wurde im Saal sogar geturnt.

Gebäude ist nicht zu retten

Nun ist die Zeit des ehemals hübschen, ortsprägenden Gebäudes abgelaufen. „Das Gebäude ist nicht mehr zu retten“, betonte Bürgermeister Karl-Heinz Panten. Fachleute hätten sich das marode Haus angesehen. Nachdem mehrere Anläufe auf Wiedervermietung durch den ehemaligen Hamburger Besitzer der Immobilie gescheitert waren, hatte das Unternehmen dieses der Gemeinde zum Kauf angeboten. Die Kommune hat vor einem knappen Jahr über den gesamten Ortskern eine Veränderungssperre erlassen, um bei möglichen Neubauten ein Mitspracherecht zu haben.

Stillschweigen über den Kaufpreis vereinbart

Etliche Monate zogen sich die Verhandlungen mit dem Eigentümer hin, jetzt kaufte die Gemeinde zu einem ortsüblichen Preis, über den Stillschweigen vereinbart wurde. „Zu den Kosten des Kaufes kommen die des Abreißens“, betonte der Bürgermeister während der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung im Dorfhaus. Finanzausschussvorsitzender Wilhelm Hasenkamp bestätigte, dass die Summe für den Kauf noch in einem Nachtragshaushalt untergebracht werden muss.

Dörflichen Charakter des Ortes erhalten

Für den Dorfplatz war der Bebauungsplan 14 mitsamt der Veränderungssperre beschlossen worden, nachdem sich abgezeichnet hatte, dass es den damals schon leerstehenden Gasthof nicht mehr lange geben würde. Ziel war die Arrondierung des Ortszentrums mit Festlegung von Wohneinheiten je Grundstücksfläche und Wohngebäude mit Durchmischung gewerblicher Nutzung einschließlich städtebaulicher Vorgaben. Bei Bauanfragen kann damit die Gemeinde Vorgaben machen, um den Gesamteindruck des Gebietes den Zukunftszielen der Gemeinde anzupassen. Diese waren bereits vor einigen Jahren nach einer Bürgerbefragung verabschiedet worden und sehen unter anderem vor, dass der dörfliche Charakter des Ortes erhalten werden soll.

Dorfentwicklung geht in die nächste Phase

Die Umfrageergebnisse waren in ein Dorfentwicklungskonzept geflossen, das zurzeit durch eine neue „Lenkungsgruppe Dorfentwicklung“ in die zweite Phase geht. Zu dem Konzept gehören zahlreiche Projekte, die bereits angeschoben wurden wie der fast fertige Neubau des Feuerwehrgerätehauses, die Ausweisung eines Bau- und eines Gewerbegebietes sowie die Sanierung der Gerhard-Lawerentz-Halle. Aber auch die nächsten Schritte einer Energiezentrale für die Gemeindegebäude rund um den Timm-Schott-Weg oder der Neubau des Sportlerheimes gehören dazu – und eben der Ortskern, in dem nicht nur der Gasthof als marodes Gebäude ins Auge fällt, sondern 50 Meter weiter auch ein anderes Haus abbruchreif ist.

Abrissparty ist erstmal verschoben

Zusammen mit seinen Stellvertretern Ingeburg Büge und Wilhelm Hasenkamp sah Bürgermeister Panten sich nach der Schlüsselübergabe durch den Verkäufer bereits in den alten Räumen um. Die wenigen verbliebenen Möbel und Gegenstände sollen guten Zwecken zugeführt werden. Nach dem Abriss wird das Grundstück eingeebnet und begrünt. Für einen Neubau kann die Gemeinde dann in Ruhe Investoren suchen. Wenn nun schon das 100-jährige Jubiläum des Centralgasthofes nicht mehr gefeiert werden kann, soll es wenigstens eine Abrissparty für die Hartenholmer geben. „Mit Blasmusik, Bratwurst und Bier“, verspricht die Gemeindevertretung. Der bereits vorgesehene Termin musste allerdings erst einmal verschoben werden – wegen Corona.

