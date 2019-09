Hasenmoor/Hartenholm

"Wir müssen alles auswerten und uns Kosten und Nutzen ansehen", erklärte Holger Hübner vom Veranstaltungsteam. Ein sichtbar müder Projektleiter Bastian Orthmann ("Jetzt gehen wird erstmal schlafen") sprach von einem guten Konzept, das aufgegangen sei. Ernsthafter Motorsport und Festivalfeeling mit Musik unter anderem von Scooter und Böhse Onkelz - diese Mischung sei beim Publikum gut angekommen. "Wir hatten eine Mega-Resonanz", erklärte Orthmann. "So wie wir uns das ausgedacht haben, hat es funktioniert."

Werner-Rennen in Hasenmoor : Verkehrskonzept ging auf

Auch Marten Pauls, zuständig für Verkehr und Sicherheit beim Werner-Rennen auf dem Flugplatz Hartenholm, bestätigte reibungslose Abläufe und ein Verkehrskonzept, das aufgegangen sei. Vor allem die Verlegung aller Veranstaltungs- und Campingflächen nördlich der Bundesstraße 206 hätte die Lage deutlich entspannt. Dadurch musste die B206 nicht wie im vergangenen Jahr gesperrt werden.

Die Einsatzkräfte von DRK, RKiSH, Feuerwehr, Ordnungsamt und Polizei zeigten sich weitgehend zufrieden mit den vier Tagen Werner-Rennen in Hasenmoor. Es habe 70 Transporte in die umliegenden Kliniken gegeben, aber nichts lebensbedrohliches.

Zeugen der Vergewaltigung beim Werner-Rennen in Hasenmoor gesucht

Polizeieinsatzleiter Thomas Weißenberg bestätigte den Fall einer Vergewaltigung im Bereich des Campingplatzes C in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag beim Werner-Rennen in Hasenmoor. Zeugen werden - auch über die App des Werner-Rennens in Hasenmoor gesucht. Außer diesem Vorfall auf dem Werner-Rennen in Hasenmoor habe es zwölf Diebstähle und 19 Körperverletzungen gegeben.

Werner-Rennen in Hasenmoor auch 2020?

Und was ist mit einem Werner-Rennen in Hasenmoor im kommenden Jahr? "Ich hoffe, dass wir vor Oktober dazu etwas sagen können", erklärte Veranstalter Holger Hübner. "Das müssen wir in Ruhe entscheiden."

