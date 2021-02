Hasenmoor

Die Hasenmoorerin Kerstin Ahlers griff sofort zur Kamera und informierte Holger Möckelmann von der Arbeitsgemeinschaft Storchenschutz im Nabu. Der Henstedt-Ulzburger erklärte der Segeberger Zeitung, es sei der erste Storch im Kreis Segeberg, der vermutlich aus dem Süden zurückgekehrt ist. „Zumindest ist mir kein anderer bekannt.“ Auf den Wiesen ringsherum liegt zum Teil noch Schnee, die Nahrungssuche könnte schwierig werden.

Störche überwintern in Spanien

Doch Storchenexperte Möckelmann weiß, dass sich die Vögel zu helfen wissen. „Sie fangen Maulwürfe oder an den Gewässern auch mal einen Fisch.“ Schon in den letzten Jahren war zu beobachten, dass die Störche sehr früh im Jahr zurück nach Schleswig-Holstein kommen. Möckelmann sagt, das hänge mit der Flugroute zusammen. Störche, die im Spätsommer die Westroute nach Süden wählten, blieben den Winter über vielfach in Spanien und ernährten sich dort auf Müllkippen. „Die sind dann schneller zurück, als die Störche, die über die viel gefährlichere und längere Ostroute nach Afrika fliegen.“

Im vergangenen Jahr war der erste Segeberger Storch bereits im Januar zurückgekommen. Er ließ sich in Großenaspe auf einer Scheune nieder. Im Januar und Februar 2020 herrschte deutlich milderes Klima als in diesem Winter, was dem Vogel die Rückkehr erleichterte. Die Scheune mit dem Nest wurde mittlerweile abgerissen, stattdessen zwei Masten mit Wagenrädern aufgestellt, auf dem Störche nun ihre Nester bauen können.

Nest ist seit Jahrzehnten bewohnt

Auch das Nest in Hegebuchenbusch steht direkt an der Straße „Weide“ auf einem Pfahl. Seit Jahrzehnten schon ziehen Störche darin ihre Jungen auf. Kerstin Ahlers, die in der Nähe ihr Pferd in einem Stall stehen hat, führt darüber genau Buch. Im letzten Jahr wurden drei Junge großgezogen, in 2019 sogar vier. 2017 war dagegen ein ganz bitteres Jahr. „Kein Junges überlebte, es war zu feucht“, sagt sie. Ob der Frühankömmling auf dem Pfahl heimisch wird, glaubt Kerstin Ahlers nicht. Die Herkunft ist nicht bekannt, das Tier hat keinen Ring. Es gebe aber ein festes Paar, das in den letzten Jahren regelmäßig dort gebrütet haben. „Das kommt aber immer erst im März, zuerst das Weibchen, dann das Männchen und dann geht es auch ganz schnell los mit dem Brüten“, hat sie beobachtet.