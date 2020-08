Kaltenkirchen

"Ab dann existiert sie definitiv nicht mehr, das Thema ist erledigt", sagt der 70-Jährige, der seit Anfang 1989 als Mediziner in Kaltenkirchen tätig ist. "Es wird für mich kein Problem sein, aufzuhören, denn es ist ein sehr fordernder Beruf." An ein Rentnerleben denkt er hingegen noch nicht, denn er will künftig stärker seine Frau Barbara bei der Führung der drei eigenen Bekleidungsgeschäfte unterstützen.

Patienten fanden keine andere Praxis

Ursprünglich wollte Dr. Wahn seine Praxis bereits Ende September 2019 schließen, den Betrieb dann bis Jahresende auslaufen zu lassen, da es ihm nicht gelungen war, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden. Doch viele seiner Patienten fanden einfach keinen neuen Hausarzt, standen verzweifelt vor seiner Tür. Wahn brachte es nicht übers Herz, die Patienten unversorgt zu lassen.

Assistentin gab auf

Mitentscheidend für sein damaliges Umdenken sei dann gewesen, dass er Entlastung in der Praxis erhielt. Es gelang ihm, mit der Bad Bramstedterin Anna Karolina Staffier eine Fachärztin für Allgemeinmedizin als sogenannte Entlastungsassistentin für 20 Stunden in der Woche mit Zustimmung der Kassenärztliche Vereinigung einzustellen. Doch sie hörte dann relativ schnell wieder auf. "Sie sah durch die Arbeit die Versorgung ihrer drei kleinen Kinder nicht mehr gewährleistet", erklärt Wahn: "Das musste ich akzeptieren."

Deal mit Para-Klinik platzte

Dazu kam, dass auch ein Deal mit der Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg nicht zustande kam. Diese hatte an der Übernahme seines Arztsitzes Interesse bekundet. "Dann wäre hier ein Hausarzt unter der Regie der Klinik tätig gewesen", sagt Wahn. Die Konzernspitze wollte aber die Übernahme nur vollziehen, wenn in der Wahn-Praxis zusätzlich noch ein Facharztsitz ausgewiesen würde. Das alles habe aber wohl nicht geklappt, so Wahn, "denn es gab keine Rückmeldung von der Klinik mehr". Wenn Interesse bestanden hätte, hätte sie sich gemeldet. "Für mich ist auch das Thema damit endgültig durch", stellt Wahn klar.

1500 Patienten im Quartal

Vehement widerspricht er andauernden Gerüchten, die Praxisübernahme durch einen möglichen Nachfolger sei an seinen überzogenen Geldforderungen gescheitert. "Das stimmt nicht", sagt der Mediziner. Aber "verschenken" wollte er sie natürlich nicht. "Schließlich handelt es sich um eine sehr gut eingeführte und durchorganisierte Praxis mit hohem Patientenaufkommen, die auch einen entsprechenden Überschuss erwirtschaftet." Im Jahr 2019 wurden im Schnitt durchschnittlich 1500 Patienten pro Quartal behandelt, in diesem Jahr seien es durch deutlich verkürzte Öffnungszeiten und die Corona-Pandemie immer noch rund 1100. "Ein Nachfolger wäre hier also auf alle Fälle gut zurechtgekommen." Aber Wahn hat an der neuen Arztgeneration auch ein reines Job-Denken beobachtet. "Für mich ist der Arzt-Beruf Berufung und mit Verantwortung verbunden", so Wahn. Und die würden offenbar viele junge Mediziner scheuen.

Abschied fällt nicht mehr schwer

Bis Ende Dezember wird das Wahn-Team mit reduzierten Öffnungszeiten den Hilfesuchenden noch zur Verfügung stehen. Bis Ende März wird dann der Betrieb abgewickelt. So würden zum Beispiel die Patientenakten erstellt, die beim neuen Hausarzt abgegeben werden können. Auch Dauer-Rezepte würden notfalls noch ausgestellt und gegebenenfalls auch Impfungen durchgeführt. "Aber Behandlungen wird es nicht mehr geben." Für seine beiden angestellten Fachkräfte würden Lösungen gefunden, verspricht Wahn. Ihm fällt der Abschied nun nicht mehr schwer.

Langweilig wird es nicht

"Man soll mit dem Aufhören nicht warten, bis der Gipfel überschritten ist, sondern dann, wenn die Patienten traurig sind." In die Räume an der Brauerstraße, die seiner Frau gehören, wird keine neue Arztpraxis einziehen. "Wir haben schon Ideen, was da passieren wird", sagt der Arzt, der in Kattendorf wohnt. Mehr will er zurzeit aber noch nicht verraten. Langweilig wird es ihm nach seinen Worten aber auf keinen Fall werden. Im Elsass in Frankreich, in Südtirol und in Lörrach im Schwarzwald besitzen er und seine Frau drei Bekleidungsgeschäfte. "Wir werden dann unsere Präsenz dort verstärken und nach neuen Standorten für weitere Läden Ausschau halten", kündigt er an.

