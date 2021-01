Bad Bramstedt

Die neue Koalition ist das Ergebnis einer Online-Beratung aller vier Fraktionen. Die SPD bot darin an, die umstrittenen Straßenausbaubeiträge um 5 Prozent zu senken, um damit die FDP auf ihre Seite zu ziehen. Sie hatte eine Entlastung von Bürgern und Wirtschaft zur Bedingung erhoben, dem Haushalt 2021 zuzustimmen. Der Schachzug der SPD hatte Erfolg. „Die Absenkung ist Teil der Vereinbarung mit SPD und Grünen, die am Wochenende noch ausformuliert werden soll“, sagte FDP-Fraktionschef Dennis Schröder. „Wir werden gemeinsam mit SPD und FDP am Montag dem Haushalt zustimmen.“ Für die Stadt wird das voraussichtlich einen Einnahmeverlust von jährlich 50.000 Euro bedeuten.

Bad Bramstedter CDU will Antrag zurückziehen

Damit ist der noch vor gut zwei Wochen zwischen CDU und FDP vereinbarte Sparantrag hinfällig. CDU-Fraktionschef Volker Wrage gab sich zugeknöpft: „Der gemeinsame Antrag wird zurückgezogen.“ Alles Weitere werde er erst in der Stadtverordnetenversammlung am Montag erklären. Wie Teilnehmer der Online-Konferenz berichteten, habe die CDU vor allem an der Stellenstreichung für einen büroleitenden Beamten festgehalten. Diesen hatte Bürgermeisterin Verena Jeske schon 2020 einsetzen wollen. Der Büroleiter soll Koordinierungsfunktionen im Rathaus übernehmen, die Bürgermeisterin entlasten und vertreten.

Die neue Verabredung zwischen SPD, Grünen und FDP soll am Wochenende schriftlich fixiert werden. Verzichtet wird darin auf eine pauschale Absenkung der Tourismusabgabe um 25 Prozent, wie sie zwischen CDU und FDP vereinbart worden war. Stattdessen soll Bürgermeisterin Verena Jeske im Einzelfall über eine Stundung oder Niederschlagung entscheiden, wenn Unternehmen durch die Corona-Krise in Zahlungsschwierigkeiten geraten sind. So hatte es die Bürgermeisterin selbst auch vorgeschlagen.

Jugendcafé am Bleeck bekommt Sperrvermerk

Größere Einsparungen sehen die Verabredungen von SPD, Grünen und FDP nicht vor. Allenfalls noch so unumstrittene Streichungen, wie die Beschrankung des Bahnübergangs im Roddenmoorweg, der die Stadt 150.000 Euro kosten soll, finden sich auch in der neuen Übereinkunft wieder.

Eines der wesentlichen Streitpunkte, weshalb der Haushaltsentwurf im Dezember keine Mehrheit fand, war das 800.000 Euro kostende Jugendcafé am Jugendzentrum. Dieses soll nun mit einem Sperrvermerk im Haushalt bleiben. So hatte es auch schon die Mehrheit im November im Sozialausschuss beschlossen. Durch den Sperrvermerk kann Stadtverwaltung die Bauarbeiten erst nach nochmaliger Genehmigung des Fachausschusses ausschreiben. SPD-Fraktionschef Jan-Uwe Schadendorf sagte: „Wir sind uns einig, zu überprüfen, ob ein Generalunternehmer den Bau günstiger hinbekommt.“ Die Pläne von Architektin Angela Schnack sollen jedoch nicht angetastet werden.

Arbeitsgruppen sollen Einsparungen für Bad Bramstedt ausloten

Unabhängig vom Haushalt 2021 vereinbarten die Parteien sich über verschiedene Einsparmöglichkeiten zu verständigen. So soll eine Arbeitsgruppe prüfen, ob die Mittagsverpflegung an Schulen und Kitas günstiger zu bekommen ist. Die Mahlzeiten wurden – vor Corona – von Cateringunternehmen, an der Jürgen-Fuhlendorf-Schule vom Friedrich-Ebert-Krankenhaus geliefert und von der Stadt hoch bezuschusst. Auch eine höhere Beteiligung der Eltern ist im Gespräch.

Ein weiterer Arbeitskreis soll sich um das Kulturprogramm der Stadt kümmern. Rund 90.000 Euro bezahlt die Stadt zurzeit für den Betrieb des Kurhaustheaters. Der Vertrag mit dem Betreiberverein ist bereits gekündigt worden. Nun soll geklärt werden, wie fürs gleiche Geld mehr geboten werden kann.