Ein Großaufgebot an Feuerwehren konnte am Mittwochnachmittag verhindern, dass ein Bauernhof in Heidmoor in Flammen aufging. Im Rinderstall war durch einen technischen Defekt ein Feuer ausgebrochen. Im darüber liegenden Dachboden lagerte glücklicherweise kein Stroh, sodass das Feuer schnell aus war.