Das Alten- und Pflegeheim "Steertpogghof" in Norderstedt, in dem seit Mitte Oktober 15 Bewohner nach einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen sind, ist wieder coronafrei. Die letzten Testergebnisse von Freitag seien alle negativ gewesen, sagte Heimleiterin Kirsten Krause am Mittwoch.