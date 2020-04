Haushalte hamstern Heizöl

Nahe/Oering

Jan Weckes ist bei Hüttmann in Nahe unter anderem für den Ein- und Verkauf von Heizöl zuständig. „Es ist verständlich, dass unsere Kunden Interesse daran haben, günstiges Heizöl zu kaufen“, berichtet Weckes. Die Nachfrage ist laut Weckes „sagenhaft“. „Ich habe grade gestern meinen Chef gesagt, dass wir im ersten Quartal diesen Jahres 30.000 Liter Heizöl mehr verkauft haben als sogar in den ersten vier Monaten 2019“, erzählt er.

Rechtzeitig neues Öl bestellen

Der eine Auslieferungswagen von Hüttmann sei quasi im Dauereinsatz, um die Kunden in der Region zu versorgen. In das Fahrzeug passen 12.000 Liter. Oft steht der große Tanklastzug des Großhändlers auf dem Hof und füllt den Lagertank von Hüttmann wieder auf. Weckes und seine Kollegen haben den aktuellen Bestand an Heizöl immer im Blick und ordern rechtzeitig nach.

Preis entwickelt sich das ganze Jahr über

Sei es früher so gewesen, dass vor allem die Sommerferien die „Haupteinkaufszeit“ des Öls gewesen ist, sei das heute anders. „Das Althergebrachte gilt nicht mehr“, sagt Weckes. Der Preis entwickele sich das ganze Jahr über, wer Geld sparen wolle, müsse den aktuellen Kurs im Auge behalten. Immer gegen Mittag werde der Tagespreis bekannt gegeben. Am Mittwoch lag er am Vormittag bei 41,90 Euro pro 100 Liter Heizöl – bei einer Abnahme von 2000 Litern. Je mehr man abnehme, desto niedriger sei der Preis.

Corona und der Ölmarkt Auch der Ölmarkt ist laut dpa von den Folgen der Corona-Epidemie betroffen, doch die erklärt nur einen Teil der heftigen Preisbewegungen. Auf dem Weltmarkt für Rohöl ist eine Rabattschlacht ausgebrochen. Russland und das Ölförderkartell Opec ziehen nicht mehr an einem Strang. Auf der Nachfrageseite gab es schon zu Beginn des Jahres Sorgen um die Konjunktur – und dann kam Corona. China drosselte seine Industrieproduktion, viele andere Länder fuhren ihre Wirtschaftsleistung herunter. Der Weltmarktpreis für Rohöl über alle Sorten hinweg reduzierte sich von knapp 69 Dollar pro Fass (159 Liter) Anfang Januar auf gerade noch 26 Dollar am Freitag, also um ungefähr zwei Drittel. Für die Nordsee-Sorte Brent, die auf dem europäischen Markt eine wichtige Rolle spielt, sieht es ähnlich aus: von 70 auf 27,40 Dollar. Das ist ein weit stärkerer Rückgang als bei anderen Rohstoffen oder am Aktienmarkt. Benzin zu hamstern ist laut ADAC überflüssig, weil die Versorgung gesichert ist. Und es sei auch verboten, mehr als 200 Liter Diesel oder 20 Liter Benzin in seiner Garage lagern.

Fahrer ist den ganzen Tag mit Auslieferung beschäftigt

Hartwig Frahm, Inhaber der Oeringer Mühle in Oering, kann auch nicht über mangelnde Arbeit klagen. Sein Heizölfahrer Jan Fölster sei täglich im Einsatz und hat gut zu tun. „Wir haben noch Vorbestellungen für eine halbe Million Liter Heizöl“, sagt Frahm. Noch nie habe er so eine Situation erlebt, gibt der Geschäftsmann zu. „ Jan ist den ganzen Tag mit dem Heizöl beschäftigt.“ Die Kunden würden mit Argusaugen den Preis beobachten. „Viele Menschen fragen sich in der derzeitigen Situation, wie es überhaupt weitergeht“, hat Frahm festgestellt.

Oeringer Mühle "kämpft" mit der Baustelle vor der Tür

Zurzeit seien die Ölkunden klar im Vorteil gegenüber den Haushalten, die mit Gas versorgt werden. Der Gaspreis werde über das Jahr festgelegt und habe längst nicht die Schwankungen wie Öl, meint Hartwig Frahm. Erschwert wird die Belieferung der Kunden der Oeringer Mühle durch die Baustelle auf der Hauptstraße. Zwei Tage lang war der Landhandel gar nicht per Fahrzeug zu erreichen. „Unseren Ölwagen haben wir gleich vollgetankt außerhalb des Geländes abgestellt“, sagt Frahm. Nach zwei Tagen war er wieder leer - aber die L80 auch wieder bis zur Oeringer Mühle frei.

