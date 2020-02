Überwältigend für die Organisatoren war die Beteiligung an der Demonstration gegen die AfD am Bürgerhaus in Henstedt-Ulzburg. Obwohl die AfD Hamburg kurzfristig ihre Wahlkampfveranstaltung abgesagt hatte, strömten 500 Demonstranten nach Henstedt-Ulzburg.

Von Nicole Scholmann