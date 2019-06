Henstedt-Ulzburg

Auf einer kleinen Brennpunkte-Tour quer durch den Ort zeigen Daberkow und seine Mistreiter, wo es hakt – und was man ändern könnte. Ein gutes Beispiel wie es im Moment nicht gehe, aber Abhilfe geschafft werden könnte, ist am Wanderweg entlang der AKN parallel zur Hamburger Straße zu sehen. „Der Weg ist viel zu schmal für Fußgänger, Radfahrer, Hundebesitzer oder Eltern mit Kinderwagen, die sich hier begegnen“, sagt Daberkow. Das Problem: Zwar gibt es neben dem gepflasterten Wanderweg eine Sandspur für Radfahrer, aber die ist auf der Strecke komplett zugewuchert. Der ADFC regt an, dass die Wege von der Gemeinde deutlich besser gepflegt werden und statt Sand Asphaltbeläge aufgetragen werden.

Radweg einfach verlängern

Speziell am Wanderweg sieht Jens Daberkow eine weitere Gefahr, denn wer an die Gabelung, an der es entweder zur Usedomer Straße oder zur Hamburger Straße geht, links fährt, der landet stumpf auf der Hamburger Straße und steht plötzlich auf dem dortigen Radweg. Zweiradverkehr von links oder rechts ist erst sehr spät zu entdecken. Auch man selber, so der Fahrradexperte, sei ein plötzlich auftauchendes Hindernis für andere Verkehrsteilnehmer. Die Idee des ADFC: Der Weg an der Bahn wird einfach geradeaus verlängert, sodass er bis zum Penny-Parkplatz reicht. Von dort könnten die Radler recht sicher zum Hamburger Straße gelangen.

Anregungen wurden bereits umgesetzt

Der ADFC in Person von Daberkow weist regelmäßig auf Missstände in der Großgemeinde hin und hat auch mit Bürgermeister Stefan Bauer bereits eine Rundtour unternommen. Einige Anregungen wie das Entfernen von Pollern, die unnütz auf Radwegen standen, wurden schon umgesetzt, aber das reicht dem ADFC nicht. Wenn eine Kommune auf den Radverkehr setzen wolle, müsse sie auch etwas investieren, meint Daberkow. Das fange schon beim Freischneiden von zugewachsenen Verkehrsschildern an.