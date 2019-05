Henstedt-Ulzburg

Die Zukunft der Reihenhäuser im Beckersbergring im Ortsteil Ulzburg bleibt eines der Top-Gesprächsthemen der Großgemeinde. Das wurde erneut auf der Sitzung des Ausschusses deutlich, als die CDU von Bürgermeister Stefan Bauer (parteilos) genau wissen wollte, wann es Gespräche und Briefwechsel gegeben habe - und warum die Verwaltung mit der Antwort auf ein Soka-Bau-Schreiben einen Monat gewartet habe. Michael Meschede ( CDU) erklärte, dass die Verwaltung nicht genug mit Soka-Bau verhandelt habe, aber dies sei schließlich deren Aufgabe. Zudem hätten die beiden Wählergemeinschaften WHU und BFB auch ihren Anteil am Scheitern des Projektes.

Soka-Bau wollte das Quartier in Zentrumsnähe mit 116 Reihenhäusern abreißen und eine neue Siedlung aufbauen. Diese Pläne hatten einen massiven Widerstand zur Folge. Vor allem die Altmieter, die teilweise bereits mehrere Jahrzehnte dort zur Miete wohnten, konnten sich mit dem Vorhaben nicht anfreunden und äußerten regelmäßig ihren Protest. Vor wenigen Wochen nun verkündete Soka-Bau, dass die Gesellschaft von dem Projekt abrückt und alle Reihenhäuser einzeln verkaufen werde. Die derzeitigen Mieter sollen ein Vorkaufsrecht erhalten. Die Angebote sind inzwischen an die Mieter rausgegangen - aber lediglich zwei oder drei - so heißt es aus dem Beckersbergring - werden "ihr" Reihenhaus kaufen. Denn die geforderten Preise seien für viele Mieter nicht zu zahlen.

Kaufpreis für viele Mieter zu hoch

Eine alleinerziehende Frau mit zwei Kindern beispielsweise hat nach eigenen Angaben ein Angebot bekommen, das von ihr bewohnte Haus mit knapp 80 Quadratmetern plus kleinem Garten für 241.000 Euro zu kaufen. Ihre Nachbarin lebt seit 1978 in dem Haus und könnte es für 181.000 Euro erwerben. Beide Angebote kommen laut der Mieterinnen für sie nicht in Frage. Sie wollen ablehnen und hoffen auf neue Besitzer, bei denen sie wohnen bleiben können.

Die Frage, wer denn nun Schuld am Rückzug von Soka-Bau habe, beschäftigte die Kommunalpolitiker in der hitzigen Diskussion. Bürgermeister Bauer betonte, dass er gegenüber der Gesellschaft deutlich gemacht habe, dass die Gemeinde andere Vorstellungen von einem Neubau habe. Soka-Bau habe drei bis sechs Prozent der neuen Häuser als geförderten Wohnungsbau angeboten. Das seien bei insgesamt 250 geplanten neuen Wohnungen viel zu wenige geförderte Wohneinheiten und mit Henstedt-Ulzburg nicht zu machen, "da fehlt mir das Verständnis", sagte Bauer.

Fraktionen stärkten Bürgermeister den Rücken

Kurt Göttsch ( Bündnis 90/Die Grünen) sprang dem Verwaltungschef bei. "Ich habe noch nie so einen schlechten Projektentwickler gesehen wie bei Soka-Bau." Er lasse keine Kritik an Stefan Bauer zu. Auch Horst Ostwald ( SPD) konnte die Kritik an den Bürgermeister nicht nachvollziehen. "Der Bürgermeister hat keine Schuld", betonte Karin Honerlah (WHU). Stephan Holowaty ( FDP) sprach von einer "größt möglichen Katastrophe für die Mieter" und konnte nicht verstehen, dass der Rückzug von Soka-Bau von den Widerständlern als Erfolg gefeiert werde. Denn jetzt sei die Situation doch viel ungewisser. Es sei einfacher, mit einem Investor zu verhandeln, als mit etlichen einzelnen Eigentümern.