Henstedt-Ulzburg

„Die Flugrouten haben und werden sich nicht ändern“, erklärte der Experte im Umweltausschuss am Montagabend. Der CDU-Fraktion, und dort speziell Elisabeth von Bressensdorf, liegt seit langem eine Entlastung des Flugraumes vor allem über dem Ortsteil Rhen am Herzen. Von Bressensdorf nutzte den Besuch von Schmidt, um intensiv bei ihm nachzufragen und zu bohren.

Die Zahlen von 2015 und 2018 verglichen

Im September 2015 war auf Initiative der damaligen stellvertretenden Bürgermeisterin von Bressensdorf eine mobile Messstation am Friedrich-Hebbel-Ring aufgestellt worden. Dabei ergaben sich – so die CDU – zahlreiche Überschreitungen der Grenzwerte. Seit Sommer vergangenen Jahres gab es erneut vermehrt Beschwerden von Bewohnern der Straße Immbarg, führte die Christdemokratin aus und forderte einen Vergleich der Zahlen aus 2015 und 2018.

Nach Auskunft von Schmidt sind vor vier Jahren im Durchschnitt 429 Anflüge im Monat über den Bereich der Großgemeinde geflogen worden, im vergangenen Jahr durchschnittlich 418. Abflüge über Henstedt-Ulzburg verzeichnet der Flughafen für 2015 im Schnitt 1602 pro Monat zu 1554 im vergangenen Jahr. „Es gibt keine Erhöhung der Flugbewegungen“, betonte Schmidt. Zudem seien modernere Flugzeugtypen leiser als alte Maschinen. Messtationen gibt es unter anderem in Quickborn-Heide und an der Grundschule Harkshörn in Norderstedt.

Schubrücknahme in größerer Höhe

Weiter gebe die Flughafenleitung den Piloten mit auf den Weg, die geräuschvolle Schubrücknahme (Cutback) beim Starten erst in 1500 Fuß Höhe und nicht in 1000 Fuß Höhe einzuleiten. Das Längenmaß ein Fuß entspricht 0,3 Meter. Zurzeit, so Axel Schmidt, würden tatsächlich mehr Flugzeuge die Route über Henstedt-Ulzburg nutzen, da eine Start-/Landebahn gerade saniert werde.