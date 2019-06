Henstedt-Ulzburg

Peglow ist 44 Jahre alt, kommt aus Kellinghusen und war zuvor beim Amt Breitenburg im Kreis Steinburg leitender Verwaltungsbeamter. „Davor war ich beim Amt Itzehoe-Land schon Ordnungsamtsleiter“, berichtet der „Neue“. Die Aufgabe in Henstedt-Ulzburg habe ihn gereizt, auch wenn der Großgemeinde ein gewisser Ruf vorauseilt. „Das Zusammenspiel mit der Politik scheint hier nicht so einfach zu sein. Und es gibt streitbare Bürger“, meint Peglow. Dennoch habe ihn das nicht abgeschreckt. Er setze auf Fairness und eine gute Zusammenarbeit mit den Henstedt-Ulzburgern. „Hier gibt es eben mehr Salz in der Suppe als woanders“, sagt der neue Ordnungsamtsleiter.

Überblick über die Abläufe schaffen

Er hat nach eigenen Angaben gute und motivierte Mitarbeiter vorgefunden und will sich zunächst einen Überblick über Abläufe und Situationen im Rathaus ansehen: „Henstedt-Ulzburg ist ein sehr großes Dorf und hat für mich eher einen städtischen Charakter.“