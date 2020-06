Am Kirchweg in Henstedt-Ulzburg soll eine neue Kindertagesstätte errichtet werden. Carsten Leverenz, Geschäftsführer der Steuerberatungsgesellschaft Dr. Steinmetz & Fiedler (StuFi) mit Sitz in Henstedt-Ulzburg, plant ein neues Bürogebäude samt Kita im Erdgeschoss.