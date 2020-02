Der Marktplatz in Henstedt-Ulzburg war in Magenta getaucht. Mehr als 300 T-Shirts in dieser Farbe trugen Frauen und Mädchen, einige wenige Männer ebenfalls. Auf den Rückseiten stand, worum es bei dieser Tanzdemo ging: „Nein zu Gewalt an Frauen und Mädchen“.