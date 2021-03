Henstedt-Ulzburg

Auf dem Sportplatz soll Wohnbebauung möglich sein. „Wir haben vier Millionen Euro als Verkaufserlös eingeplant“, sagt Stefan Schneider. Der WHU-Gemeindevertreter ist Vorsitzender des Finanzausschusses, der sich mit dem Etat der Kommune während der jüngsten Sitzung beschäftigte.

Schneider ist sich sicher, dass für die Fläche in der Nähe der Gemeinschaftsschule Rhen ein höherer Kaufpreis erzielt werden kann. Man verhandele mit Investoren. Nach Auskunft von Bauamtsleiter Jörn Mohr sei man zuversichtlich, in diesem Jahr den Kauf in trockenen Tüchern zu haben.

Henstedt-Ulzburg hat keine Angst vor Druck der Investoren

Sorge, dass der Investor auf Zeit spiele und die Gemeinde unter Druck setzen könnte, weil Henstedt-Ulzburg den Millionenbetrag braucht, hat Stefan Schneider nicht. „Die Fläche geht schon weg, die Nachfrage ist da“, betont der Gemeindevertreter. In einem städtebaulichen Vertrag soll vereinbart werden, dass der oder die Käufer bezahlbaren Wohnraum schaffen. Daran hält die Politik fest.

Das Henstedt-Ulzburger Unternehmen Manke und der Investor Michael Demandt hatten im März vergangenen Jahres ihre Vorstellungen für eine mögliche Bebauung präsentiert. Deren Vorstellungen passten aber nicht jeder Fraktion. Dennoch sollten Verhandlungen aufgenommen werden.

In den Fachbereichen Geld eingespart

Das Loch in der Gemeindekasse war aufgetaucht, weil der Bedarf des Kita-Eigenbetriebes höher ist, als eingeplant war. Die Politik schickte Bürgermeisterin Ulrike Schmidt und ihre Mitarbeiter mit dem ersten Entwurf des Etats 2021 wieder zurück. Es sollte nachgearbeitet werden. Für die neue Fassung des Haushalts gab es nun für Kämmerin Bärbel Brix viel Lob der Politik. „Sie haben wirklich nach jedem Strohhalm gegriffen“, sagte Thomas Becker (BFB).

In jedem Fachbereich der Verwaltung war nach Einsparpotenzial gesucht worden. Zum Teil wurden nur 5000 Euro eingespart. „Das tut überall weh, lässt sich aber nicht vermeiden“, erklärte Folker Brocks (CDU), der von einem deutlichen Kraftakt sprach.

Verhandlung über Gewerbeflächen hat nun eine Frist

Die seit etlichen Jahren laufenden Verhandlungen über eine 20 Hektar große landwirtschaftliche Fläche im Gewerbegebiet Ulzburg-Nord sollen im Laufe des Jahres abgeschlossen werden. „Die Verhandlungen mit der Erbengemeinschaft laufen“, bestätigte Stefan Schneider kn online. Eine Einigung sei realistisch. Aus gut informierten Kreisen heißt es, dass den Verkäufern eine Frist bis zum 30. Juni gesetzt wurde, um sich mit der Gemeinde zu einigen.

Im Haushalt sind für den Kauf von Gewerbeflächen bereits über zwei Millionen Euro für das laufende Jahr eingeplant. Henstedt-Ulzburg erhofft sich durch den dann folgenden Verkauf der Grundstücke einen höheren Erlös und auch langfristige Einnahmen.

Das letzte Wort hat die Gemeindevertretung

Der Haushalt beläuft sich auf insgesamt 103 Millionen Euro. Henstedt-Ulzburg muss Kredite in Höhe von 9,5 Millionen Euro aufnehmen. Der Etat muss noch von der Gemeindevertretung in der Sitzung am kommenden Dienstag, 16. März, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus abgesegnet werden. Der Finanzausschuss hatte den Etat einstimmig angenommen.