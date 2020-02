Sanierung kostet zwei Millionen Euro

Henstedt-Ulzburg

Die Sportanlage Beckersberg in Henstedt-Ulzburg ist seit etlichen Jahren stark sanierungsbedürftig. Die Anlagen für die Leichtathleten – vor allem die Laufbahn – ist rott. Aus dem Belag wächst Gras, es gibt zahlreiche Löcher, aufgerissene Stellen und poröses Material. Der Rasenplatz darf zurzeit noch genutzt werden, die Laufbahn drumherum nicht. Betreten und nutzen ist verboten. Die Anlage ist bereits 34 Jahre alt.

Bauausschuss: Kosten steigen auf zwei Millionen Euro

Dass etwas gemacht werden muss, um den Freizeit- und Schulsportlern eine geeignete Fläche zur Verfügung zu stellen, ist der Politik klar. Allerdings waren die Fraktionen im Bauausschuss am Montagabend nicht begeistert über die Mehrkosten der Sanierung. Sie mussten zusätzliche Kosten in Höhe von knapp 800.000 Euro genehmigen.

Eine erste Schätzung war noch von 1,2 Millionen Euro ausgegangen. Bei genauerer Begutachtung sei die Summe allerdings enorm in die Höhe geschnellt. Darüber berichtete Landschaftsarchitekt Andreas Knoll, der sich im Auftrag der Gemeinde Henstedt-Ulzburg die Sportanlage angesehen hat.

Deponien sind voll mit Bodenaushub

"Das Problem ist die Bodenabfuhr", erklärte Knoll. Unter anderem in diesem Posten seien die gestiegenen Kosten begründet. "Die Deponien sind voll." Wer Bodenaushub entsorgen wolle, müsse, statt wie üblich 20 Euro pro Kubikmeter, nun das Doppelte zahlen. Zudem gebe es in allen Bereichen Preissteigerungen. Knoll betonte, dass sich eine Sanierung trotz der Kosten lohne. Denn eine der Untergrundschichten sei noch in Ordnung und könne wieder verwendet werden.

Bedenken gegen Neubau an anderem Standort

Die Politik war verstimmt. "Mir bleibt die Spucke weg! Geht das mit einer Olympiabewerbung einher?" fragte Sven Oldag ( CDU) nicht ganz ernst gemeint. "Das Fass ist voll", stimmte Jens Iversen (BFB) mit ein. Man müsse dann die Kosten für einen kompletten Neubau ermitteln – möglicherweise sogar an einem neuen Standort. Landschaftsarchitekt Knoll riet davon ab, über einen Neubau an einem anderen Platz nachzudenken. Denn dann kämen zusätzliche Ausgaben beispielsweise für Lärmgutachten dazu.

Zudem müsse dann ein Bauantrag gestellt werden – was zu großen Zeitverzögerungen führen werde. SPD-Fraktionschef Horst Ostwald ("die Mehrkosten haben uns erschüttert") sah eine in seinen Augen typische Diskussion für Henstedt-Ulzburger Verhältnisse auf sich zukommen: "Eben haben wir noch über Sanierung gesprochen, jetzt sind wir beim Neubau an neuem Standort."

Keine Alternativfläche in Henstedt-Ulzburg vorhanden

Bürgermeister Stefan Bauer (Parteilos) erinnerte daran, "dass wir aktuell überhaupt keine geeignete Fläche haben". Bauer gab zu, dass auch die Verwaltung "vom Stuhl gefallen ist", als die Berechnung des Landschaftsarchitekten auf dem Tisch lag. "Aber wir müssen da jetzt ran", betonte Stefan Bauer. Trotz Bedenken stimmte die Mehrheit im Bauausschuss für die Genehmigung der Mehrkosten.

Sportverein SVHU freut sich über die Sanierung

Michael Büll, Vorstandsmitglied des größten Sportvereins SVHU, freute sich über die Entscheidung. Gerade die Leichtathleten, die zwar gerade Hallensaison haben, aber demnächst wieder unter freiem Himmel trainieren wollen, bräuchten positive Signale. "Die Anlage Beckersberg ist schon seit zehn Jahren eine Katastrophe", sagte Büll.

Er und seine Mitstreiter freuen sich, dass es nun Aussicht auf Besserung gebe. "Sport ist ein wichtiger sozialer Faktor in unserer Gemeinde", betonte Büll. Er erinnerte daran, dass auch der Schulsport auf der Anlage stattfinde. Michael Büll bezeichnete das Beckersbergstadion als Herzstück des Sports in Henstedt-Ulzburg. Die Sportanlage, die Hallen in Alstergymnasium und Olzeborchschule und das SVHU-Sportland seien quasi nebeneinander zu finden – und das zentral in Henstedt-Ulzburg.

