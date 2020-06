Henstedt-Ulzburg will Flächen kaufen

Henstedt-Ulzburg

Es gehe um 20 Hektar zurzeit landwirtschaftlich genutzter Flächen, die in den Bebauungsplänen 123 und 110 der Gemeinde Henstedt-Ulzburg zu finden sind. Im nicht öffentlichen Teil des Hauptausschusses wurde der Beschluss gefasst, dass der Gemeindevertretung zum Kauf der Flächen geraten wird. "Der Hauptausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Ankauf von Grundstücken", heißt es dazu kurz und knapp. Weitere Informationen aus dem Rathaus gibt es dazu auf Nachfrage von KN-Online nicht. Über den Ankaufspreis gebe es keine Auskünfte. Auch über das Abstimmungsergebnis im Hauptausschuss drang nichts an die Öffentlichkeit.

Anlieger wollen sich vergrößern

In der Broschüre "Gewerbe Henstedt-Ulzburg – Flächen mit Anschluss" (Ausgabe 2014/2015), die auf der Homepage der Großgemeinde zu finden ist, ist ein Flächenplan für das Gewerbegebiet Ulzburg-Nord abgedruckt. Auch die Flächen der B-Pläne 123 und 110 sind dort aufgeführt mit dem Hinweis "Realisierung abhängig von Bedarfsentwicklung". Und der Bedarf scheint da zu sein. Ein Unternehmen mit Standort angrenzend an eine über 16 Hektar große Fläche direkt am Autobahnzubringer würde sich gerne vergrößern. Es hätte, wenn der Ankauf des Grundstückes über die Bühne gehen sollte, dazu die Möglichkeit.

ÖPNV könnte gefördert werden

Auch bestehe dann die Chance, eine weitere Zufahrtsstraße von der Lise-Meitner-Straße zum Gewerbegebiet zu schaffen und damit eine lange geäußerte Forderung der Kommunalpolitik nach einem besseren Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu erfüllen.

Die Gemeindevertretung Henstedt-Ulzburg tagt am Dienstag, 23. Juni, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus. Die Beratung und Beschlussfassung über den Flächenankauf findet im nicht öffentlichen Teil statt.

