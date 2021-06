Henstedt-Ulzburg

Vor rund zwei Monaten wurde Schumacher (70), der in seiner langen beruflichen Laufbahn bei zahlreichen spektakulären Fällen als Strafverteidiger tätig wurde, von diesem Ereignis aus dem Jahre 1998 eingeholt, das damals für riesengroßes Medieninteresse gesorgt hatte. Es ging um einen angeblich geplanten Massenselbstmord auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa. Darüber dreht eine spanische Produktionsfirma gerade eine mehrteilige Dokumentation, in der Schumacher als deutscher Anwalt der damals Beschuldigten ein Interview geben sollte und wollte. Doch das scheiterte in letzter Sekunde, weil es Unstimmigkeiten über die Berichterstattung darüber gab.

Ein Ufo sollte die Toten abholen

Über eine an die deutsche Polizei herangetragene Information war die spanische Polizei auf der Urlaubsinsel darüber informiert worden, dass möglicherweise eine Gruppe von 30 Personen, angeblich beeinflusst und willenlos gemacht durch die deutsche Psychologin Dr. Heide Fittkau-Garthe, auf den Berg Teide fahren wolle, um sich dort umzubringen - anschließend von einem Ufo abgeholt zu werden. Hintergrund sei, so die damalige Annahme, dass sich die Erdachse verschieben und es deshalb eine Sintflut geben werde. Auf dem Planeten, zu dem das Ufo fliegen werde, gäbe es dann ein neues, friedvolles Leben.

Gericht sprach Deutsche frei

Die spanische Polizei führte daraufhin eine Groß-Razzia im Haus der Gruppe, die auch als eine Art Sekte bezeichnet wurde, in Santa Cruz durch. Alle Teilnehmer gaben in ersten Befragungen an, dass man sich wegen der zu erwartenden Sintflut zwar von einem Ufo abholen lassen wollte, allerdings kein Selbstmord geplant gewesen sei. Weil damals in Spanien versuchter Selbstmord ebenso strafbar war wie die Anstiftung dazu, ermittelte die Polizei gegen Fittkau-Garthe. In einem Gerichtsverfahren dort wurde sie später freigesprochen.

Massenselbstmord ließ sich nicht belegen

Sie hatte damals aber auch einen Hamburger Wohnsitz. Deshalb leitete die dortige Staatsanwaltschaft ein sogenanntes Vorermittlungsverfahren wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ein. "Dabei ging es um die Täterschaft mithilfe einer abhängig gemachten willenlosen Person", erinnert sich Schumacher, der die Psychologin in Deutschland verteidigte. "Das Verfahren wurde eingestellt, weil es nicht mal einen Anfangsverdacht gab", so Schumacher. "Alle Vorwürfe eines geplanten Massenselbstmordes ließen sich nicht belegen, es wurde auch kein Gift gefunden."

Spanisches TV will Doku drehen

Dieses ganze Geschehen will eine spanische Produktionsfirma für ihre dreiteile Dokumentationsreihe von je 50-minütiger Länge, die nur bei einem dortigen Bezahlsender zu sehen sein wird, noch einmal aufarbeiten. Ein Team reist gerade durch Deutschland, um mit heute noch Lebenden aus der damaligen Gruppe zu sprechen. Vier Frauen von damals wurden gefunden und waren bereit, über das Zurückliegende zu reden, eine zum Beispiel aus Eisenach.

Da Heide Fittkau-Garthe vor rund zwei Jahren gestorben ist, sollte Schumacher ein wichtiger Gesprächspartner werden, zumal auch ihr damaliger spanischer Verteidiger nicht mehr lebt. Schumacher kann sich nicht nur an den Fall erinnern, sondern hatte auch noch Akten vom Fall in seinem Archiv. Und er hätte auch gerne über das damalige Geschehen gesprochen, da seine Mandantin aus seiner Sicht in den Medien massiv vorverurteilt worden war. "Es wäre mir schon wichtig gewesen, noch einmal klarzustellen, dass sie freigesprochen beziehungsweise das Verfahren eingestellt wurde", so Schumacher: "Darüber wurde meines Wissens dann nicht mehr in den Medien berichtet."

Interview scheiterte an Bedingungen der Spanier

Doch das Interview, das auf Wunsch der Spanier von Schumachers Kanzlei in Henstedt-Ulzburg kurzfristig in ein Hotel am Hamburger-Dammtor-Bahnhof verlegt wurde, kam nicht zustande, obwohl die Kameras aufgebaut waren, Dolmetscherin und Moderatorin bereitstanden. Erst sollte Schumacher plötzlich vor dem Dreh noch eine mehrseitige Erklärung unterzeichnen, auf die nach seiner Weigerung dann verzichtet wurde. Dann sollte ein Reporter von KN-online, der von Schumacher zu den Dreharbeiten eingeladen worden war, erst nach der Ausstrahlung des Films im Oktober darüber berichten dürfen, seinen Artikel vorher zudem erst von der Produktionsfirma genehmigen lassen.

"Hier sollte in die Pressefreiheit eingegriffen werden. Das war vorher alles anders abgesprochen", sagt Jurist Schumacher, der daraufhin seine Sachen packte, für das Interview nicht mehr zur Verfügung stand und nach Hause fuhr. "Trotzdem war es für mich spannend, in diesen ungewöhnlichen Fall noch einmal einzusteigen."