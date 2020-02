Coronavirus in Henstedt-Ulzburg: Das sagt der Bürgermeister

Henstedt-Ulzburg

In Henstedt-Ulzburg herrscht Aufregung, seitdem bekannt wurde, dass ein Bürger am Coronavirus erkrankt ist. Bürgermeister Stefan Bauer wurde am Freitag um 9 Uhr von Landrat Jan Peter Schröder darüber informiert, dass ein Mann aus Henstedt-Ulzburg als positiv getestet wurde. Der Betroffene befindet sich in häuslicher Isolierung.

Infos zum Coronavirus auf der Homepage der Gemeinde Henstedt-Ulzburg

"Wir haben dann sehr schnell geschaut, was wir tun können", sagt Bürgermeister Bauer. Im Vordergrund stehe die Aufklärung der Bürger über Schutzmaßnahmen, so Bauer. Auf der Homepage der Gemeinde Henstedt-Ulzburg werden die Bürger umgehend darüber informiert, kündigte der Rathauschef an. Weitere mögliche Maßnahmen seien zunächst Aufgabe der Behörden.

Er kann zu dem Betroffenen, einem Kinderarzt, der im UKE Hamburg arbeitet und in Henstedt-Ulzburg wohnt aber nicht praktiziert, nichts weiter sagen. "Ich weiß nicht, ob er Kinder oder weitere Familie hier hat." Bauer rät dazu, Ruhe zu bewahren. Es werden seiner Auskunft nach keine Katastrophenmaßstäbe angesetzt. Sollten Einrichtungen wie Kindergärten oder Schulen in Henstedt-Ulzburg betroffen sein, ändere sich die Lage. "Dann gilt es zu überlegen, wie wir reagieren", sagt Bauer.

„Die Henstedt-Ulzburger müssen sich keine Sorgen machen“, sagt Holger Weihe. Er ist Fraktionsvorsitzender der Linken im Kreistag und Arzt aus Henstedt-Ulzburg und hat Erfahrung mit Seuchen, hat an Hilfsprojekten etwa in Afrika teilgenommen. Auch dem Kreishauptausschuss hatte er am Donnerstagabend berichtet. „Eine Ausbreitung des Coronavirus lässt sich nicht hundertprozentig verhindern.“ Denn manche tragen ihn in sich, aber ohne Symptome zu zeigen.

Das Umfeld des betroffenen Corona-Patienten aus Henstedt-Ulzburg werde jetzt vom Kreisgesundheitsamt als „Umgebungsuntersuchung“ durchforstet. Zu Hause bleiben müsse nun niemand, sagte Weihe am Freitag gegenüber KN-online. Es seien aber generelle Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Menschen mit Vorerkrankungen sollten Menschenansammlungen meiden, Altenheimbesuche sollten verlegt werden. Husten in die Armbeuge, Hände waschen, nicht ins Gesicht fassen, und wer krank ist, soll zu Hause bleiben. „Das senkt das Risiko der Ausbreitung.“

Nähere Informationen zum Corona-Fall in SH am Nachmittag in Kiel

Am Freitag um 14 Uhr findet eine Pressekonferenz in Kiel statt, auf der Gesundheitsminister Dr. Heiner Garg, Landrat Jan Peter Schröder, Uwe Petry (Fachdienstleiter Infektionsschutz), Dr. Anne Marcic (Infektionsreferentin des Gesundheitsministeriums) über den Fall in Henstedt-Ulzburg informieren.

Bürgermeisterwahl in Henstedt-Ulzburg findet statt

Verwaltungschef Stefan Bauer betont, dass die Bürgermeisterwahl in Henstedt-Ulzburg am kommenden Sonntag, 1. März, stattfinden wird.

