Henstedt-Ulzburg

Der Kreis Segeberg als Genehmigungsbehörde hat zwar die Demonstration "Henstedt-Ulzburg war kein Unfall – den rechten Terror stoppen" zugelassen, allerdings unter starken Einschränkungen. So sind laut Kreissprecher Robert Tschuschke nicht mehr als 100 Teilnehmer zu der Demonstration zugelassen.

Zudem müssen Abstände eingehalten werden, es müssen Masken getragen werden, eine bestimmte Anzahl an Ordnern muss vor Ort sein, die Lautstärke ist beschränkt und der angemeldete Ablauf muss eingehalten werden. Grund sind die Corona-Pandemie und die hohen Zahlen an Infizierten im Kreis Segeberg.

Zum Planungsbeginn waren die Corona-Zahlen noch niedriger

"Als wir vor acht Wochen begonnen haben, die Demo zu planen, waren die Zahlen noch viel besser, das heißt niedriger", sagt Britta de Camp-Zang. Sie hat die Veranstaltung daraufhin mit geplant 800 Teilnehmern angemeldet. Beteiligt sind das Henstedt-Ulzburger Bündnis für Demokratie und Vielfalt, das Hamburger Bündnis gegen Rechts, das Bündnis gegen Rechts Kreis Pinneberg und die Initiative Segeberg-bleibt-bunt. Die Absprachen unter diesen vier Organisationen klappe hervorragend, betont de Camp-Zang.

Zeichen der Solidarität mit Klinikpersonal

Allerdings macht den Verantwortlichen die geringe Anzahl genehmigter Teilnehmer Sorgen. Alleine die Mitglieder der Organisationen würden laut de Camp-Zang die 100er-Marke knacken. "Wir setzen uns heute Abend per Videokonferenz zusammen und besprechen, ob wir die Veranstaltung verschieben", erklärt sie am Dienstagvormittag.

Britta de Camp-Zang betont, dass es nicht nur darum gehe, dass die genehmigte Teilnehmerzahl so niedrig sei, sondern dass im Gegensatz dazu die Corona-Zahlen im Kreis Segeberg zu hoch seien. Sollten die Bündnisse zur Entscheidung kommen, die Demo auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, sei das auch ein Zeichen der Solidarität mit Ärzten und Pflegepersonal, die mit den Auswirkungen der Pandemie zu tun hätten.

Konflikten aus dem Weg gehen

Im Zuge der Gespräche mit dem Kreis Segeberg sei man laut de Camp-Zang bereits mit der Zahl der angemeldeten Teilnehmenden heruntergegangen auf 400. Allerdings sei die Zahl von 100 genehmigten Personen noch mal deutlich geringer. "Ich möchte nicht in die Situation kommen, Menschen von der Demo wegzuschicken", sagt Britta de Camp-Zang. Außerdem könnte es zu unnötigen Konflikten kommen, wenn die Einsatzkräfte Protestler des Platzes verweisen oder die Demo auflösen. Dem wolle man aus dem Weg gehen, betont die engagierte Henstedt-Ulzburgerin.

Im Zuge der Planung der Kundgebung hatte es unter einigen Mitgliedern der Organisatoren Unstimmigkeiten gegeben, sodass drei Personen nicht mehr mit an Bord sind. Sie hatten sich noch an der vorherigen Demo im Oktober am Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg, in dem die rechtspopulistische Partei AfD getagt hatte, beteiligt. Im Anschluss an die Kundgebung war es zu einem Zwischenfall am Rande des Veranstaltungsortes gekommen. Ein damals 19-Jähriger hatte Teilnehmer der Demo mit einem schweren Geländewagen angefahren. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Kiel laufen. Es steht der Vorwurf im Raum, dass der junge Mann dem rechten Milieu angehört und bewusst Mitglieder der Antifa mit dem VW Amarok attackiert hat.

Distanzierung von Pöbeleien gegen Polizei

Bei einer spontan angemeldeten Demonstration am Tag nach dem Vorfall war es zu verbalen Angriffen auf die Polizisten durch Demonstranten - meist von auswärts - gekommen, die den Umzug durch den Ort begleitet hatten. Nach diesen lautstarken Äußerungen gegen die Einsatzkräfte hatten sich mehrere Mitglieder des Henstedt-Ulzburger Organisationsteams zurückgezogen.

Bündnisse planen weitere Aktionen

Britta den Camp-Zang ist zuversichtlich, dass die Bündnisse gegen Rechts in Zukunft weitere Aktionen in Henstedt-Ulzburg auf die Beine stellen werden. Eine mögliche Absage sei nur der Corona-Pandemie geschuldet.