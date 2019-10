Seit Jahren häuft der Kreis Segeberg Millionenüberschüsse an. 2017 waren es fast 18 Millionen Euro, 16 in 2018. Im Haushaltsentwurf für 2020 sind 16,5 Millionen eingeplant. Auch das laufende Jahr wird mit einem Millionenplus abschließen. Was gut klingt, ist den Kreispolitikern ein Dorn im Auge