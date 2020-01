Eine große Trauergemeinde nahm am Freitag in der Maria-Magdalenen-Kirche Abschied von Rolf Koschorrek, der in Bad Bramstedt als Zahnarzt, Ortspolitiker, Bundestagsabgeordneter und nicht zuletzt als Jazztrompeter seine Spuren hinterlassen hat. Er war am 12. Januar einem langen Krebsleiden erlegen.