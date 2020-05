Zu einem ausgewachsenen Moorbrand musste am Montagnachmittag die Feuerwehr Henstedt-Ulzburg ausrücken. Schnell war den Einsatzkräften klar, dass sie alleine gegen die Flammen im Henstedter Moor nicht ankamen. Feuerwehrleute aus der ganzen Region wurden nachalarmiert.

Von Nicole Scholmann