Kreis Segeberg

Bislang sind kreisweit rund 140 Busse im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) unterwegs. Reservefahrzeuge sind nicht mitgerechnet. Sie fahren alle in der Regel mit Dieselmotoren.

Gerade erst hatte der Kreis für die Teilnetze 3 bis 9 (Kreis Segeberg ohne die Regionen Norderstedt und Bornhöved) den neuen Zehn-Jahresauftrag nach einigem gerichtlichen Hin und Her ab Ende 2021 erneut an die Autokraft vergeben.

Ausschreibung hatte nur Euro 6 verlangt

Allerdings noch mit Maßgabe, dass die Firma Dieselautos nutzen darf, wenn auch mit der Abgasnorm mindestens Euro 6. Außerdem müssen die Busse klimatisiert sein, Videoüberwachung anbieten, Farbmonitore mit den Verlaufsanzeigen sowie WLAN für Internetempfang.

Zehn Jahre Busse mit Diesel? Für E-Mobilität bei Bussen sei bei der Ausschreibung dieser Leistung vor rund zwei Jahren die Lage noch nicht klar gewesen, sagt Arne Hansen, Fraktionsvorsitzender der Grünen und Vorsitzender des Kreisumweltausschusses.

Autokraft bot E-Busse an

Den Klimaschutzbestrebungen des Kreises spielte nun ein unerwartetes Angebot der Autokraft in die Hände. Das Tochterunternehmen der Deutschen Bahn AG (DB) hat aus einem landesweiten Kontingent dem Kreis zehn E-Busse als Ersatz für Dieselfahrzeuge angeboten.

Das würde den Kreis nach Abzug von Zuschüssen 30.000 Euro pro Jahr und Bus kosten, also 300.000 Euro pro Jahr. Geld, das der Kreis ohnehin beim ÖPNV wegen günstiger Ausschreibungsergebnisse gerade eingespart hat.

Kreis stimmt E-Bus-Einführung zu

Die Kreispolitik, die für den Öffentlichen Busverkehr zuständig ist, war sich weitgehend einig: Im Kreisumweltausschuss stimmten bis auf die AfD alle Fraktionen zu. Die Autokraft soll ab Mitte 2022 zehn E-Busse einsetzen.

Eine Sprecherin der DB sagte, die Ladesäulen würden auf dem Autokraft-Betriebshof in Bad Segeberg stehen. Eine Stromladung reiche für 200 bis 250 Kilometer Fahrt. Welche Autofabrikate eingesetzt würden, sei noch nicht klar, auch noch nicht die Routen.

Bad Segeberg bietet sich an

Für Arne Hansen ist klar, wo E-Busse zuerst fahren sollen. "Da, wo viel Verkehr in Städten ist, sollten sie gezielt eingesetzt werden. Bad Segeberg ist in hohem Maße geeignet, eventuell auch Kaltenkirchen und Bad Bramstedt." Sie seien große Schulstandorte mit viel Schülerverkehr.

"Und Bad Segeberg hat ein massives Problem mit der B206." Die nicht fertig gebaute A20 spült viele Autos auf die vierspurige Ortsdurchgangsstraße, die am Busbahnhof liegt und an mehreren Schulen vorbeiführt.

600 Tonnen weniger Kohlendioxid

Pro Bus und Jahr würden rund 60 Tonnen Kohlendioxid weniger in die Luft geblasen, rechnet Claudius Mozer vor, Busplaner für den Kreis Segeberg und Leiter der SVG Südwestholstein, ÖPNV-Verwaltungsgemeinschaft der Kreise Dithmarschen, Pinneberg und Segeberg.

Die Einsatzrouten für die E-Busse würden zusammen mit dem Betreiber entwickelt, also der Autokraft. "Voraussichtlich vorzugsweise auf den hochwertigen Linien des regionalen Grundnetzes", sagt Mozer: Linie 7500 Bad Bramstedt-Wrist, 7550 Bad Segeberg-Norderstedt/Ochsenzoll, 7600 Bad Bramstedt-Bad Segeberg, 7650 Bad Segeberg-Lübeck, 7900 Bad Segeberg-Wahlstedt.

E-Busse schon in Norderstedt

Die ersten Erfahrungen mit E-Bussen an anderer Stelle im Kreis Segeberg sind offenbar prächtig. Zehn MAN Lion’s City 12E sind seit einigen Wochen in und um Norderstedt unterwegs. Diese Teilnetze 1 bis 2 hatte der Kreis an die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) vergeben.

"Die E-Busse kommen bei Kunden und Fahrern unfassbar gut an", gerät VHH-Pressesprecher Stefan Genz in Verzückung. "Sie fahren viel leiser. So leise, dass eigens ein Soundeffekt eingebaut ist, damit man sie beim Näherkommen hört." Der Fahrer müsse keine Gänge mehr schalten. Deshalb gebe es kein Ruckeln mehr bei Schaltvorgängen, das auch die Passagiere spüren würden. Die E-Busse liefen bislang tadellos "und sind alle im Einsatz."

E-Busse mit USB-Ladebuchsen

Erst Ende April hatte Landrat Jan Peter Schröder mit Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder und Busplaner Claudius Mozer und VHH-Vertretern in Norderstedt den ersten elektrifizierten VHH-Betriebshof Schleswig-Holsteins eingeweiht. Zwei Millionen Euro hatte die Umrüstung gekostet. An zwölf Ladepunkten werden die Busse über Nacht mit Ökostrom geladen.

In den E-Bussen gibt es auch USB-Ladebuchsen für die Passagiere, Fußböden in Holzoptik und für den Fahrer Brems- und Abbiege-Assistenzsysteme. Für Landrat Schröder war zur Einweihungsfeier klar: "Die Zukunft des ÖPNV ist emissionsfrei."

Bald nur noch E-Busse

Der Busplaner des Kreises, Claudius Mozer, gab auch schon eine Zeitschätzung vor. "In der ersten Hälfte der 2030er Jahre soll unser gesamter ÖPNV kreisweit emissionsfrei sein."