Kreis Segeberg

Dem Aufruf der Politik, sich testen zu lassen, folgen viele Bürger. Im Testzentrum im Alten Bahnhof in Bad Segeberg waren am Gründonnerstag 600 Kunden. Ohne Positivfall, sagt Betreiber Michael Witt. Karfreitag war der Andrang ähnlich, und Ostersonnabend zwischen 9 und 15 Uhr dürften es sogar 700 Kunden werden. Am Ostersonntag und Ostermontag pausieren die Tester.

Das ist auch in den übrigen großen Testorten der Fall.

Lesen Sie auch:Wo kann ich mich in Schleswig-Holstein testen lassen?

Auch im westlichen Kreis Segeberg Samstag offen

Das Testzentrum der Firma First and Safe im Kirchweg Kaltenkirchen wird am Ostersamstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet sein. Es war das erste große Testzentrum, das im Kreis Segeberg an den Start gegangen war.

Ein zeitlich begrenzter Testort ist der Standort Fahrenkrug bei Bad Segeberg, den der Arbeiter Samariter Bund (ASB) betreibt. Auch hier gilt: Ostersamstag ja, aber nicht an den darauffolgenden Feiertagen. Geöffnet ist von 10 bis 13 Uhr.

Weitere Zentren öffnen nach Ostern

Nach Ostern werden zu Apotheken, Arztpraxen und bereits bekannten Testzentren zwei weitere hinzukommen, die das Amt Boostedt-Rickling am Hof Lübbe in Boostedt und vor seiner Verwaltungsaußenstelle in Rickling ab dem 6. April einrichten wird.