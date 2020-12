Am Ende kann das Coronavirus im Kreis Segeberg vielleicht relativ rasch bekämpft werden. Drei Impfzentren in Wahlstedt, Kaltenkirchen und Norderstedt lässt der Kreis derzeit herrichten. Wenn der Impfstoff verfügbar ist, können Ärzte loslegen. KN-online hat kalkuliert, was das für Segeberg bedeutet.