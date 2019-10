Die Henstedt-Ulzburger Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) plant am Dienstag eine Gedenkfahrt nach Kisdorf zum Ort, an dem am Montag eine Autofahrer eine Elfjährige erfasste. Das Mädchen starb am Unfallort an der Henstedter Straße.