Normalität in Corona-Krise ist wichtig

Hardebek

"Irgendwie will jeder, dass das vorbei ist und man wieder zur Ruhe kommt", sagt Volker Schult. Besonders unruhig wirkt der kräftige Mann im Hemd allerdings nicht: Er sitzt in der Sonne an einem Holztisch, ihm gegenüber Andreas Metreveli, beide haben einen Becher Kaffee vor sich. Kaffeepause auf dem Hof Hardebek: Bewohner und Mitarbeiter treffen sich in Grüppchen, einige genießen das schöne Wetter, andere bleiben drinnen sitzen, die Stimmung ist entspannt.

60 Bewohner, 50 Mitarbeiter

Möglichst wenige soziale Kontakte, am besten zu Hause bleiben, von Auflagen durcheinander gewirbelte Tagesabläufe – wie wirkt sich das hier aus, bei der Hofgemeinschaft Weide-Hardebek, einem Demeter-Biohof mit vier Standorten, 60 Bewohnern mit besonderem Betreuungsbedarf – vor allem geistig Behinderten – und insgesamt rund 50 Mitarbeitern, die teilweise auch auf dem Hof wohnen und teilweise von draußen kommen?

Aktivitäten sind gestrichen

So wenig wie möglich, erklärt Julika Ehlers, Hausleitung, Hauswirtschafts- und Einrichtungsleitung in der Hofgemeinschaft: "Der normale Tagesablauf bleibt bestehen und der Wochenablauf." Für die Bewohner ist so viel Normalität wie möglich wichtig, erklärt Ehlers: "Unstimmigkeiten entstehen in zu viel unorganisierter Freizeit".

Gestrichen sind alle Aktivitäten außerhalb der Höfe und teilweise auch intern: Theatergruppe, Schwimmen, Sport, nicht dringende Arztbesuche und das wöchentliche Einkaufen der Bewohner. Logopäden und Ergotherapeuten kommen nicht mehr auf die Höfe, die interne Theatergruppe dienstagmorgens entfällt ebenso wie die wöchentliche Vollversammlung aller Bewohner und Mitarbeiter. Der Kreis hat ein Besuchsverbot verfügt, Freunde und Verwandte dürfen nicht auf den Hof kommen.

Hygiene wird geschult

Außerdem muss Vorsorge für einen Corona-Ausbruch getroffen werden, das war schwierig, berichtet Julika Ehlers: "Es ist unmöglich gewesen, an Schutzmasken zu kommen", auf Hand-Desinfektionsmittel hat sie 14 Tage lang warten müssen. Einige ihrer Bewohner verstehen die neuen Regeln nur schwer. "Da müssen wir mehrmals täglich erklären, dass wir auf unsere Gesundheit achten."

Türklinken werden regelmäßig desinfiziert, die Bewohner werden in Hygiene geschult. "Das klappt recht gut, muss ich sagen", resümiert Julika Ehlers. Nervosität gibt es trotzdem manchmal: "Warum machen wir das mit dem Einkaufen anders?", fragen einige Bewohner nach, andere sind vom Fernsehprogramm irritiert: "Die reden so viel", zitiert Ehlers Äußerungen von Bewohnern.

Gegessen wird zusammen

Gegessen wird sowohl in Hardebek als auch in Weide unverändert in großer Runde, da sitzen jeweils rund 35 Menschen zusammen. "Wir leben hier familienähnlich", beschreibt die Leiterin die Wohn- und Arbeitsgemeinschaft. Und auch die Arbeit läuft normal weiter: Es wird geackert und gepflanzt, das letzte Wintergemüse geerntet, in Bäckerei und Küche herrscht Betrieb.

Dörte Hoke arbeitet im Hofladen in Hardebek. Etwas mehr los ist bei ihr, aber fremde Gesichter sieht sie in ihrem Geschäft nicht. Potenzielle Neukunden erkennt Julika Ehlers daran, dass sie außerhalb der – etwas ungewöhnlichen – Öffnungszeiten vergeblich vorfahren.

Eigene Produkte laufen gut

Desinfektionsmittel und Mehl bekommt Verkäuferin Hoke im Moment schwer organisiert, und manchmal hakt es bei Kleinigkeiten: "Die Paprika ist letzte Woche nicht gekommen". Vielleicht ist der LKW aus Spanien an der Grenze hängen geblieben, spekuliert sie. Aber Gurken gibt es. Die stammen auch aus Spanien, die italienischen Zitronen sind ebenfalls eingetroffen.

Hokes Trost: "Gott sei Dank haben wir unsere eigenen Produkte." Das eigene Brot und Gemüse gingen im Laden gut weg, bilanziert Julika Ehlers. "In der letzten Woche hat der Großhandel mehr bestellt", registriert sie. Ihre Bilanz nach anderthalb Wochen Corona fällt gar nicht so düster aus: "Es ist für uns Mitarbeiter etwas entschleunigend, man rennt nicht so von Termin zu Termin", erzählt sie: "Das ist schön, da kann man mal aufatmen."

Die Hofgemeinschaft Weide-Hardebek

Die Hofgemeinschaft Weide-Hardebek arbeitet biodynamisch nach den Demeter-Prinzipien. 50 Bewohner mit besonderem Betreuungsbedarf, rund 50 Mitarbeiter, Auszubildende und Absolventen eines Freiwilligen Sozialen Jahres ( FSJ) arbeiten in der gemeinnützigen GmbH, viele leben an einem der vier Standorte der Hofgemeinschaft: in Weide oder in Hardebek an der Hauptstraße, am Johanniskamp oder am Wiesenweg. Sie bewirtschaften 220 Hektar Land.

Ein großer Teil davon ist Naturschutzfläche, die vor allem als Weideland für Dexter- und Angusrinder genutzt wird. Wichtigster Zweig ist der Gemüseanbau; dazu kommt Obst, das vor allem für die Zubereitung von Fruchtaufstrichen verwendet wird. In zwei mobilen Ställen hält die Hofgemeinschaft 450 Legehennen. Außerdem züchten die Landwirte Schweine und betreiben eine eigene Bäckerei. Vertriebswege sind Großhandel, ein Hofladen in Hardebek, ein Hofcafé in Weide – das ist noch in der Winterpause, die geplante Wiedereröffnung an Karfreitag wurde gerade abgesagt – und ein Biokisten-Abonnement unter dem Titel: „solidarische Landwirtschaft“.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Von Jann Rohlfs