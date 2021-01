Kaltenkirchen

Während der Ausschussvorsitzende, die Vertreter der Verwaltung und einige der stimmberechtigten Ausschussmitglieder in der Marschweg-Sporthalle saßen, gab es für die Öffentlichkeit, neben dem heimischen Sofa, noch die Möglichkeit, die Sitzung in der Aula der Marschwegschule und der Schirnau-Sporthalle über Leinwände zu folgen. Einige Fraktionsmitglieder verfolgten die Sitzung ebenfalls von Zuhause aus.

Zehn Minuten lang kein Ton

Die Premiere verlief ein wenig holprig, was oftmals an der Internetverbindung der Teilnehmenden lag – vor allem derer in der Marschweg-Sporthalle; Rückkopplungen und Geschnarre inklusive. Manche Stadtvertreter, die sich per Klick zu Wort gemeldet hatten, brauchten nach der Aufforderung zum Sprechen eine ganze Weile, um ihr Mikro einzuschalten. Einige von ihnen waren anfangs auch gar nicht zu hören. Zwischendrin fiel der Ton für die Öffentlichkeit einmal für ganze zehn Minuten aus.

Vorsitzender mit Engelsgeduld

Trotz der Hindernisse funktionierte der Ausschuss. Alle Themen der Tagesordnung konnten in knapp drei Stunden abgearbeitet werden, es gab Abstimmungen, Beschlüsse und auch Diskussionen, denen man zum großen Teil gut folgen konnte. Zu verdanken war das hauptsächlich dem Ausschussvorsitzenden Thies Rickert (Pro-Kaki). Er hatte die Videokonferenz zuvor ins Laufen gebracht, sorgte ein paar Tage vor der Premiere auch für einen Probelauf. Rickert hatte verkündet, die Sitzung entweder nur online stattfinden zu lassen oder sie zu verschieben. Den Ausschuss moderierte er mit einer Engelsgeduld, sachlich und souverän, vor allem in kniffligen Situationen.

Verbesserungsbedarf ist da

„Es lief im Großen und Ganzen gut, technisch gibt es aber noch Verbesserungsbedarf“, sagte Rickert am nächsten Tag. „Das Abstimmungsprozedere hat geklappt, auch wenn es etwas dauerte“, so der Bauausschuss-Vorsitzende. Bei den Abstimmungen rief Rickert jeden einzelnen auf, der dann sein Mikro freischalten musste, um seine Stimme abzugeben. Das nahm einige Zeit in Anspruch. „Mit neun stimmberechtigten Mitgliedern ist das noch in Ordnung“, so Rickert. Wie das bei der kommenden Stadtvertretersitzung mit mehr als 30 Stimmberechtigten ablaufen wird, muss wohl noch geklärt werden.

Anderes Video-Tool gesucht

Auch die teilnehmenden Einwohner - es müssen laut Thies Rickert etwa 30 gewesen sein - durften sich zu Wort melden, was an diesem Abend aber niemand in Anspruch nahm.

Bauamtsleiterin Kathrin Schwanke, die seitens der Verwaltung an der Sitzung in der Marschweg-Sporthalle teilnahm, war ebenfalls zufrieden mit dem ersten Versuch: „Wir feilen daran, aber für das erste Mal war es gar nicht so schlecht. Ich denke, dass die Teilnehmer bald routinierter werden. Ich sehe das positiv.“ Es werde auch noch nach einem anderen Tool gesucht.

"Sitze bei 15 Grad in der Sporthalle"

Es gab auch ein paar fast schon witzige Momente. Zum Beispiel war das Ausschussmitglied Eberhard Bohn, der sich von Zuhause aus eingeloggt hatte, nie zu hören, obwohl er per Klick immer wieder Rederecht einforderte. Irgendwann musste seine Fraktionskollegin Katharina Loedige für ihn einspringen. Ausschussmitglied Dieter Bracke ( CDU) ermahnte mitten in einer Diskussion den Pro-Kaki-Fraktionssprecher Reinhard Bundschuh, sich kurzzufassen: „Ich sitze hier bei 15 Grad in einer Sporthalle und nicht Zuhause auf dem Sofa.“ Dieser Einwand wurde vom Ausschussvorsitzenden natürlich für nichtig erklärt. „Irgendwann können sich vielleicht auch fast alle von Zuhause aus einloggen“, hofft Schwanke.

Sowohl die Hauptausschusssitzung am heutigen Dienstag als auch die Stadtvertretersitzung am kommenden Dienstag, 26. Januar, werden wieder digital durchgeführt. Die Links zum Einloggen stehen auf der Homepage der Stadt.