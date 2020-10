Kaltenkirchen

"Kommen Sie zu uns, entspannen Sie sich und haben Sie eine gute Zeit." Dieser Satz kommt Stefan Hinkeldey, dem Geschäftsführer der Holstentherme, seit dem 1. Oktober wieder ganz locker über die Lippen. Die Therme an der Norderstraße durfte nach fast sieben Monaten Schließung aufgrund der Covid-19-Pandemie wieder alle Bereiche für Gäste öffnen. Das Fazit der ersten Tage im Neubetrieb fällt gut aus. Von Mitarbeitern und Gästen, so Hinkeldey, bekomme er viele positive Rückmeldungen.

Markierungen vor der Sauna zeigen Belegung an

Kerstin und Wilhelm Janßen aus Kaltenkirchen sind treue Besucher der Holstentherme und gehen mit Vorliebe und regelmäßig in die Saunawelt. "Wir sind Club-Mitglieder und freuen uns sehr, dass wir wieder herkommen dürfen", sagt Kerstin Janßen zwischen zwei Saunagängen. Alles sei sehr hervorragend organisiert. Pfeile weisen den Besuchern die Gehrichtung an, vor den Saunen sind große Aufkleber auf dem Boden angebracht. Wer die Sauna betritt, muss seine Badelatschen auf eine der Markierungen stellen.

Sind alle Aufkleber besetzt, ist die Sauna voll, die Kapazitätsgrenze erreicht. "Das ist doch eine geniale Idee", meint Wilhelm Janßen. So wisse jeder Besucher, ob er zum Schwitzen noch in diese Sauna dürfe, ober abwarten müsse, bis ein anderer Gast diese verlasse. Maximal 300 Menschen dürfen sich in der weitläufigen Saunawelt aufhalten.

"Das hier ist ein Stück Normalität", sagt Kerstin Janßen. "Das braucht man mal wieder." Sie und ihr Mann haben großes Vertrauen in das Team der Holstentherme. "Man hat sich viele Gedanken gemacht", lobt Wilhelm Janßen. Die Kaltenkirchener finden es auch gerade für Familien schön, dass alle Bereiche des Spaßbades wieder zugänglich sind.

Lob für Mitarbeiter und Besucher

Die Beliebtheit der Holstentherme zeigt sich an der Besucherschlange, die sich vor dem Haupteingang bildet. Zahlreiche Familien mit kleinen Kindern nutzen den Start der Herbstferien und das herbstliche Wetter, um es sich in dem Erlebnisbad gut gehen zu lassen. Lob gibt es von Geschäftsführer Hinkeldey. "Alle halten sich an die Hygienevorschriften und halten Abstand", haben er und seine Mitarbeiter festgestellt. Die Unsicherheit sei gerade in den ersten Tagen groß gewesen – aber Stefan Hinkeldey und sein Team konnten allen Anrufern versichern, dass tatsächlich alle Bereiche des Bades geöffnet sind und eine Reservierung von Eintrittskarten nicht nötig ist. Lediglich registrieren müssen sich die Besucher. Das gehe Online oder unkompliziert direkt vor Ort.

850 Menschen dürfen gleichzeitig in der Holstentherme sein

"An den ersten fünf Tagen hatten wir 5200 Besucher", weiß Hinkeldey. Das seien zwar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur etwa 60 Prozent der Gästezahl, aber dennoch sei er zufrieden. Gleichzeitig dürfen sich 850 Personen in der Holstentherme mit allen Bereichen aufhalten. Auf der Internetseite der Holstentherme wird die aktuelle Auslastung angegeben, sodass Interessierte schauen können, ob sich die Fahrt nach Kaltenkirchen lohnt.

Der Vorteil der Holstentherme im Vergleich zu anderen Bäderlandschaften im Land sei die Weitläufigkeit der Anlage, sagt Hinkeldey. Deshalb konnte das 50-seitige Hygienekonzept, das vom Gesundheitsamt des Kreises Segeberg genau geprüft wurde, dementsprechend erarbeitet werden. Weder fest gebuchte Zeiten noch andere Einschränkungen müssen die Besucher in Kauf nehmen. Alle Bereiche wie beispielsweise die Gastronomie werden im laufenden Betrieb desinfiziert.

Maske tragen im Bad nicht notwendig

Mund-Nasen-Schutz muss, so Marketingleiterin Kathleen Jansen, nur getragen werden, wenn man die Straßenkleidung anhabe; sprich: beim Betreten des Gebäudes und beim Verlassen. Sobald man Badehose, Bikini oder Schwimmanzug anhabe, sei die Maske nicht mehr nötig. "Aber wir geben die Empfehlung, die Maske dabei zu haben und im Zweifel aufzusetzen", sagt Kathleen Jansen. Das klappe sehr gut. Es habe bislang keine Diskussionen mit Gästen gegeben.

Die 160 Mitarbeiter der Holstentherme, die seit dem 14. März zu Hause und in Kurzarbeit waren, hatten dem Neustart entgegengefiebert. Noch im September hatte die Geschäftsführung des Kaltenkirchener Bades an die Landespolitik appelliert, die Corona-Einschränkungen zu lockern, um einen einigermaßen wirtschaftlichen Betrieb der Bäder in Schleswig-Holstein zu ermöglichen. Alleine die Holstentherme rechnet mit einem Defizit von zwei Millionen Euro für das laufende Jahr. Andere Erlebnisbäder und Saunabetriebe in Deutschland hätten bereits die Segel gestrichen und den Betrieb komplett eingestellt.

Aufwändige Vorbereitungen vor dem Neustart

Das Hochfahren der Anlagen habe gut zwei Wochen gedauert, am 1. Oktober konnte pünktlich aufgemacht werden. Nun wollen die Verantwortlichen die Herbstferien abwarten und gegebenenfalls nachbessern. In der Praxis habe sich das eine oder andere, das in der Theorie noch gut ausgesehen habe, als nicht umsetzbar herausgestellt. Die Vorbereitung sei aufwändig gewesen, aber alle im Team seien mit Herzblut dabei gewesen. Die Verbundenheit zum Arbeitgeber sei groß. Derzeit werden in verschiedenen Bereichen noch Aushilfen gesucht.

"Wir schauen positiv in die Zukunft", sagt Stefan Hinkeldey. Das Hygienekonzept sei sehr gut, die Mitarbeiter motiviert und die Gäste diszipliniert. Er rechnet damit, dass Mitte kommenden Jahres wieder alles normal und wie vor der Corona-Zeit laufe.

