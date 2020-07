Bad Segeberg

Mit seiner Hilfe soll die Belastung durch Feinstaub und Stickoxide deutlich gemindert werden. Als ersten Standort haben sich die Genossen die viel befahrene Bundesstraße 206 ausgeguckt.

"City-Tree" für die Kaufland-Kreuzung

Der "City-Tree", Erfindung eines 2014 in der Bundeshauptstadt Berlin gegründeten Start-up-Unternehmens mit dem Namen "Green City Solutions", ist ein Bio-Tech-Filter aus Moos. "Er ist eine weltweit einmalige, patentierte und geprüfte Filteranlage, die durch die Absorption von Feinstaub und Stickoxide für bessere Luft sorgt", erklärte SPD-Fraktionsvorsitzender Dirk Wehrmann. Die Konstruktion kombiniere spezielle Mooskulturen mit einer Technologie, die Umweltleistungsfähigkeit in Echtzeit erfasse, analysiere und steuere. Die Kreuzung B206 / Bahnhofstraße / Burgfeldstraße sei dafür der ideale Platz.

Zwei Standorte in Berlin

Das Produkt überzeuge und scheine technisch ausgereift, so der begeisterte Sozialdemokrat. Die Anlagen befänden sich bereits in einigen Ländern im Einsatz und seien darüber hinaus mit ihrer Holzverkleidung und den Sitzbänken auch städtebaulich ein echter "Hingucker". In Berlin seien "City Trees" derzeit am Bahnhof Gleisdreieck und vor dem Bikini-Haus aufgestellt.

Die Anschaffungs- und Installationskosten – laut Auskunft der Anfang vorigen Jahres mehrheitlich von der Thies Network GmbH übernommenen Firma rund 40.000 Euro – könnten gegebenenfalls aus Mitteln der Europäischen Union ( EU) gefördert werden, hoffen die Genossen. Auch ein Sponsoring durch Unternehmen oder ein Crowd-Funding – dabei wird jedem Interessierten die Möglichkeit einer Beteiligung gegeben – könnten interessante Ansätze sein, um das Projekt voranzutreiben, meint Wehrmann.

Moose wirkungsvoller als Bäume

Der Vorteil von Moosen gegenüber Bäumen liege in deren Struktur: Dank ihrer zahllosen Verzweigungen könnten sie deutlich mehr Partikel aus der Luft binden. Seien erst einmal Wasser- und Stromanschlüsse vorhanden, arbeite eine solche Anlage komplett unabhängig. Was die tatsächliche Wirkung der schicken Luftreiniger anbelangt, gibt es unter Experten inzwischen allerdings auch einige kritische Stimmen. Der Effekt der Anlagen sei unter dem Strich eher bescheiden.

Die SPD glaubt dennoch, mit dem Projekt etwas Konkretes im Kampf gegen den Klimawandel beitragen zu können. Vor allem die Umweltaktivisten der Gruppe " Extinction Rebellion" hatten der Kommunalpolitik in der Vergangenheit immer wieder vorgeworfen, das Thema nicht wirklich ernst zu nehmen. Zuletzt hatten sich die Parteien und die Stadtverwaltung darüber verständigt, dem Klimaschutz im Herbst eine eigene Einwohnerversammlung zu widmen.

In sieben Jahren zum SPD-Wäldchen

Ganz konkrete Ergebnisse ihrer Umweltaktivitäten können die Sozialdemokraten inzwischen an anderer Stelle im Stadtgebiet besichtigen: im Ihlwald. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 150-jährigen Parteijubiläum der Bundes-SPD war die Bad Segeberg SPD angetreten, "ihre Lieblingsstadt ein ganzes Stück grüner werden zu lassen", wie Fraktionschef Wehrmann es formulierte. Zu diesem Zweck pflanzten die Genossen 150 Setzlinge, die nach nunmehr sieben Jahre eine stattliche Größe erreicht haben.

Das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz habe inzwischen vollkommen zurecht einen hohen Stellenwert eingenommen und beschäftige Unternehmen und Staat auf allen Ebenen. "Die B206 als Standort für unser neues Projekt ist im Vergleich zum Ihlwald weniger die grüne Lunge der Kreisstadt, dafür aber hohen Belastungen ausgesetzt."

Schon 2018 auf der Agenda

Bereits vor gut zwei Jahren war die Stadtvertretung an dieser Stelle aktiv geworden: Auf Initiative der Freien Wählergemeinschaft BBS und von Bündnis 90 / Die Grünen hatte die Stadtverwaltung beim Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) beantragt, an der Bundesstraße Schadstoffe und Lärmpegel zu messen. Vor allem um die nahegelegenen Schulen sorgten sich die Kommunalpolitiker, was die Belastung durch Feinstaub und Verkehrslärm angeht. Entlang der Bundesstraße stehen die Dahlmannschule, die Gemeinschaftsschule am Seminarweg und die Theodor-Storm-Schule.

Seit der Eröffnung des A20-Teilstücks Lübeck-Geschendorf im Jahr 2009 führe die A20 quasi schon durch Bad Segeberg, hatte es seinerzeit geheißen. Daran hat sich bisher nichts geändert – an den Belastungen allerdings auch nicht. Die SPD sah die Messung damals im Übrigen kritisch: "Man kann so etwas gut finden, aber dann muss man auch eine Lösung anbieten, falls die Feinstaub-Konzentration zu hoch ist", hatte der damalige SPD-Fraktionschef Joachim Wilken-Kebeck eingewandt. Sonst sei das Populismus.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.