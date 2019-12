Café und Tagesstätte starten bald

Horizonte

„Nach langer Umbauzeit, vielen Tränen und noch mehr Nerven“ – so heißt es in der Einladung – könne nun das kleine Lokal mit etwas mehr als 20 Sitzplätzen seine Türen öffnen. „Mieter der Räume sind wir ja schon seit 2017“, berichtet Alexandra Jaeppelt, Geschäftsführerin von Horizonte. Allerdings musste enorm viel umgebaut werden, sodass sich der Start immer weiter verzögerte. Der Vermieter sei immer auf ihrer Seite gewesen, beteuert Jaeppelt. Und er habe viel Geld in die Hand genommen, um die Räume passend umzubauen.

Kaffee, Kuchen und Mittagstisch

Angeboten werden künftig montags bis freitags zwischen 11 und 18 Uhr selbstgemachte Torten und Kuchen sowie täglich ein vegetarischer Mittagstisch. Am Wochenende bleibt das Café zu. Im Sommer sollen – wenn es nach den Betreiber geht – Außenplätze eingerichtet werden. Es sei aber noch nicht klar, ob dieser Wunsch umgesetzt werden kann. Parallel zum Cafébetrieb laufen Unterrichtseinheiten, denn die Eichrichtung ist mehr als ein Lokal: In der Tagesstätte werden 18 Menschen mit psychischen Erkrankungen betreut. Im Zentrum steht die Inklusion von Betroffenen.

Hilfestellung bei der Eingliederung

Horizonte gGmbH aus Bad Oldesloe bietet Hilfestellung in der Eingliederung von Menschen mit seelischen Behinderungen und ist Träger der sozialen Rehabilitationsmaßnahme. „Die Menschen sind aus dem Raster gefallen und nicht mehr arbeitsfähig, können aber durch uns wieder Fuß fassen“, sind Jaeppelt und der Diplom-Pädagoge Martin Janetzky sich sicher. Sie suchen in der Region rund um Henstedt-Ulzburg für ihre Klienten Praktikumsplätze und erhoffen sich durch den Standort Henstedt-Ulzburg mit den zahlreichen Gewerbeansiedlungen Erfolg in der Suche. Geschult werden ihre volljährigen Klienten unter anderem im Bewerbungstraining und sozialer Kompetenz.

Aufgaben in Küche und Service übernehmen

Es geht um die Teilhabe von Menschen mit Handicaps. Deshalb werden die Klienten auch im Café arbeiten. Selbstverständlich, so Jaeppelt und Janetzky, immer mit einer Fachkraft an der Seite. Aufgaben im Service, in der Küche, im Einkauf und der Buchhaltung sollen Betroffenen neues Selbstvertrauen und ihnen klare Strukturen für den Alltag geben. Denn das sei oft etwas, was den Klienten fehle. Morgens aufstehen, sich fertig machen, zur Arbeit gehen – all das sei für psychisch Kranke ein echter Angang, meinen die Experten. Für Menschen mit seelischen Behinderungen sei eine Tagesstruktur, die einen Sinn habe, von großer Bedeutung. So werden sie im Café beispielsweise gebraucht, um die Torten und Mittagstisch für die Kunden zu produzieren. Das gebe Sicherheit und Orientierung.

Versorgungslücke in der Region

In Zusammenarbeit mit dem Kreis Segeberg war man auf den Standort Henstedt-Ulzburg gekommen, denn dort gebe es eine Lücke im Betreuungsnetz. Von den Nachbarn in der unmittelbaren Umgebung seien sie bereits jetzt herzlich begrüßt worden, freuen die Horizonte-Mitarbeiter sich. Auch in den sozialen Medien habe es bereits positive Kommentare gegeben. Und eine erste Tischreservierung konnte bereits angenommen werden.

Keine Konkurrenz zu anderen Lokalen

In der Trägerschaft von Horizonte ist auch „das Café I“ samt Tagesstätte in Bad Oldesloe. Außerdem ist die Organisation in den Kreisen Pinneberg und der Stadt Neumünster tätig. Die Betreiber legen großen Wert darauf, keine Konkurrenz zu bestehenden Lokalitäten zu sein.

