Seit 20 Jahren Chef der SPD-Fraktion

Henstedt-Ulzburg

In Flensburg ist Ostwald aufgewachsen. Nach der Schule und einigen Jahren bei der Marine trieb es ihn allerdings zur Ausbildung zur Deutschen Flugsicherung. Er wurde Flutlotse und sorgte auf dem Hamburger Flughafen dafür, dass die Flieger gut hoch und wieder runter kamen. 1972 suchte er in der Nähe der Hansestadt eine Bleibe – und fand sie in Henstedt-Ulzburg. Damals sei der Ort noch recht dörflich gewesen, kein Vergleich zu heute, erinnert Ostwald sich zurück. Wohnte er zunächst auf dem Rhen, kam er dann nach Henstedt und blieb dort bis heute.

Keine typische SPD-Familie

Horst Ostwald stammt nach eigenen Angaben nicht aus einem typisch sozialdemokratischen Haushalt, wie man vielleicht annehmen könnte. Allerdings habe er selbst früh das Gefühl gehabt, dass das seine Partei sein könnte. Zum Eintritt in die SPD kam es Anfang der 1980er Jahre, als in Bonn die Koalition von SPD und FDP in die Brüche ging. Bereits vorher hatte den damals jungen Horst Ostwald wie viele andere Menschen der Politiker Willy Brandt beeindruckt.

Schnell im Ortsverein aktiv

Kaum in die SPD eingetreten, wurde Ostwald im Henstedt-Ulzburger Ortsverein „eingespannt“. „Relativ schnell wurde ich Vorsitzender des Ortsvereins“, erinnert er sich. Mit Uwe Rohlfing, der damals Fraktionsvorsitzender der SPD war, bildete Ostwald schnell ein Team. „ Rohlfing war die Person in der SPD“, sagt Ostwald. Ob Freund oder Feind: Entweder man habe ihn für einen Spinner gehalten, oder für einen hervorragenden Politiker. Er sei eine besondere Persönlichkeit in Henstedt-Ulzburg gewesen. „Ich habe gut mit ihm zusammengearbeitet“, beschreibt Ostwald seine Verhältnis zu Rohlfing. Als Ostwald schließlich den Posten des Fraktionschef von diesem übernahm, seien es große Fußstapfen gewesen. Aber Rohlfing sei von Anfang an klar gewesen, dass es einen guten Übergang zum „Neuen“ geben werde – und das habe auch funktioniert.

Nie die stärkste Fraktion in Henstedt-Ulzburg

In seine Rolle als Fraktionsvorsitzender sei er gut reingewachsen. Teamfähigkeit sei ihm wichtig, erläutert Ostwald. Dennoch: Er lenkt gerne, seien es nun Flugzeuge, die landen sollen, oder Projekte, die die SPD in der Gemeinde für die Bürger umsetzen will. Trotz einer zwischenzeitlichen Mitgliedersteigerung auf 180 Personen, haben die Sozialdemokraten in der Großgemeinde es nie geschafft, stärkste Fraktion zu werden oder den Bürgermeister zu stellen.

Vier Bürgermeister in Henstedt-Ulzburg erlebt

Vier Verwaltungschefs hat Ostwald im Laufe der Jahre erlebt. Heinz Glück (1970 bis 1988), Volker Dornquast (1988 bis 2009), Tosten Thormählen (2010 bis 2013) und nun Amtsinhaber Stefan Bauer. Glück habe in seiner Amtszeit die Großgemeinde geschaffen und den Grundstein gelegt, dass Henstedt-Ulzburg zum größten Dorf des Landes wurde. Dornquast sei ein Macher gewesen, der zusammen mit der Politik große Projekte auf den Weg gebracht habe. Vor allem schnell und zügig habe Dornquast gearbeitet. Thormählen habe er zu wenig kennen gelernt und zu Amtsinhaber Bauer will Ostwald nichts sagen. Die SPD hat mit Ulrike Schmidt eine Gegenkandidatin zu Bauer für die Bürgermeisterwahl im kommenden Frühjahr aufgestellt.

Große Projekte auf den Weg gebracht

Im Laufe der Jahrzehnte hat Henstedt-Ulzburg unter Mitwirkung der Sozialdemokraten große Projekte umgesetzt. Da seien zum einen die Bahntieferlegung, der Rathausneubau, zum anderen der Autobahnzubringer und – für die SPD besonders wichtig – das ausgeprägte Bildungswesen. „Wir haben immer zwei Gemeinschaftsschulen gefordert, und sie dann auch einrichten können“, freut sich Ostwald.

Henstedt-Ulzburg muss nicht unbedingt weiter wachsen

Natürlich sei der Verkehr im Laufe der Jahre angewachsen, was auch regelmäßig die Diskussion um Gewerbeansiedlungen „befeuert“. Aber Ostwald plädiert dafür, jungen Familien die Möglichkeit zu geben, in Henstedt-Ulzburg zu leben und zu arbeiten. Dafür müsse der Ort mit seinen Ortsteilen Henstedt, Ulzburg, Rhen, Götzberg und Ulzburg-Süd nicht unbedingt weiter wachsen. Wichtig sei es, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, um für Jedermann ein Zuhause bieten zu können. Die oft lautstark geübte Kritik an den ehrenamtlichen Kommunalpolitikern sei auch eine Sache, die sich in den Jahrzehnten geändert habe. „Ich bin ganz und gar nicht dagegen, wenn die Bürger beteiligt werden“, betont Ostwald. Nicht selten aber hätten er und seine Kollegen das Gefühl, dass ihre Argumente nicht erhört werden. „Es wird oft verkannt, dass wir Ehrenamtler sind. Das ist unsere Freizeit“, sagt Ostwald. Die Gemeindevertreter seien keine Berufspolitiker, die ihr Geld damit verdienen. Apropos Berufspolitiker: Kurzzeitig hatte Ostwald mal darüber nachgedacht, für den Landtag zu kandidieren. Aber er sei damals zu dem Entschluss gekommen, dass er unmittelbar vor Ort gestalten wolle.

Seine Amtszeit läuft bis Mitte 2021. Und dann möchte Horst Ostwald tatsächlich das Amt in jüngere Hände geben.

Ostwald und seine Partnerin reisen gerne durch die Welt

Ausgleich finden Horst Ostwald und seine Partnerin Edda Lessing, die die SPD-Fraktion im Kreistag anführt, im Reisen. „Das ist eines meiner größten Hobbys“, verrät er. Mindestens alle zwei Jahre gehe es auf große Tour. So im kommenden Jahr nach Australien. Wenn er unterwegs sei, versuche er, nichts von der Henstedt-Ulzburger Politik mitzukriegen. Das gelinge ihm aber oft nur mäßig. „Dann macht man doch mal das Smartphone an und guckt die Mails durch.“ Und ärgere sich, wenn man nicht abschalten könne.

Empfang am 15. November im Rathaus in Henstedt-Ulzburg

Am Freitag, 15. November, plant die SPD-Fraktion einen Empfang. Beginn ist um 18.30 Uhr im Ratssaal des Rathauses Henstedt-Ulzburg. Als Festredner hat Ralf Stegner zugesagt, Fraktionsvorsitzender der SPD im Schleswig Holsteinischen Landtag.

