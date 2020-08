Dass Horst Raczkowski in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, mag man kaum glauben. Er ist gesundheitlich in Topform und sieht auch so aus. "Schuld" an seiner hervorragenden Fitness ist der Radrennsport. So oft es geht, tritt Horst Raczkowski im Trikot des RSC Kattenberg in die Pedale.