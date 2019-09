Leuchtend in die Dunkelheit

Bad Segeberg

Begleitet von gleich zwei Spielmannszügen, ging es vom Marktplatz aus durch die Fußgängerzone hinunter zur Seepromenade, wo zunächst ein Lampionkorso der örtlichen Wassersportvereine auf die Laternenfans wartete. Den Abschluss bildete wie immer ein Feuerwerk über der Rennkoppel.

SZ-Laternen sehr beliebt

Besonderer Beliebtheit erfreute sich einmal mehr die blau-weiße Laterne mit dem markanten SZ-Logo, die auf dem Marktplatz kostenlos an Interessierte ausgegeben wurde. So schloss sich mancher noch ganz spontan dem schier endlos anmutenden Zug an.

Die Hamburger Straße wurde sogar über weite Strecken von den Lampions gesäumt, die Geschäftsleute zuvor dort in mühevoller Kleinarbeit aufgehängt und sämtliche Kerzen darin entzündet hatten.

Erlös für die Lebenshilfe

Der Erlös geht in diesem Jahr an die Lebenshilfe Bad Segeberg, die für ihre neue Kindertagesstätte "Bunte Bande" im Baugebiet Burgfelde einen barrierefreien Spielplatz schaffen möchte. Die Kita soll im August kommenden Jahres eröffnen.

Für das leibliche Wohl der Teilnehmer sorgte auch in diesem Jahr wieder der Kiwanis-Club, der das eingenommene Geld ebenfalls für Projekte in der Region ausgeben möchte.