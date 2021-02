Bad Bramstedt

Die Kita "Wühlmäuse" in der Straße Achtern Dieck wird vom Deutschen Kinderschutzbund (DKSB) Segeberg betrieben, eine gemeinnützige GmbH. 75 Kinder sind hier angemeldet, Krippenkinder ebenso wie Drei- bis Sechsjährige. Auf zwei Etagen werden die Kinder betreut. In normalen Zeiten ist das kein Problem, doch die Corona-Pandemie zwingt die zwölf Mitarbeitenden zu generalstabsmäßigen Planungen. Kinder, Erzieherinnen und Erzieher aus unterschiedlichen Gruppen dürfen keinen näheren Kontakt zueinander haben. Auch Eltern und Besucher dürfen nicht ins Gebäude.

Flatterband trennt den Außenbereich

"In der Kernzeit von 8 bis 16 Uhr ist das machbar", sagt Daniela Lüdtke. Die Kinder müssen in ihren Gruppenräumen bleiben. Der Außenbereich ist mit Flatterband in fünf Felder unterteilt, jede Gruppe hat einen. "Zu Dienstgesprächen treffen wir uns draußen", so die Leiterin. Wenn morgens die Kinder kommen, werden sie an der Haustür von den Mitarbeitenden in Empfang genommen. "Früher halfen die Eltern den Kindern beim Jacke- und Schuhe ausziehen, heute machen wir das." Und wenn mittags das Essen angeliefert wird, schiebt eine Erzieherin für die Kinder im Obergeschoss die Speisen in den Fahrstuhl, eine andere nimmt sie oben in Empfang. Auch so wird persönlicher Kontakt vermieden.

Was aber nicht angeboten werden kann, sind die Früh- und die Spätgruppe, was einige berufstätige Eltern in Bedrängnis bringt. Üblicherweise hätte die Kita schon um 7 Uhr morgens geöffnet und würde erst wieder um 17 Uhr schließen. In den Randzeiten würden die Gruppen durchmischt, da für die Zeit von 7 bis 8 Uhr nur 20 Kinder aus verschiedenen Gruppen angemeldet sind. Von 16 bis 17 Uhr verhält es sich ähnlich. "Diese Durchmischung ist zurzeit nicht möglich", erklärt die Leiterin. In diesen Zeiten müsste dann auch pädagogisches Personal eingesetzt werden, das den Tag über dann nicht mehr in den Gruppen tätig sein dürfte. "Mit zwölf Kolleginnen und Kollegen ist das natürlich nicht zu machen."

Besser kein Frühdienst als für alle Quarantäne

Klar, dass es in der Elternschaft ein Murren gab. "Wer morgens um 8 Uhr an seinem Arbeitsplatz sein muss, der kann nicht um 8 erst sein Kind in der Kita abgeben", weiß auch die Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes Segeberg, Silvia Neeth. Sie bittet die Eltern um Verständnis. "Wir haben keine Wahl", sagt sie. Denn, werden die Kinder durchmischt und nur eines infiziert sich, müsste die gesamte Kita in Quarantäne gehen.

Es geht allerdings auch anders: In der größeren evangelisch-lutherischen Kindertagesstätte "Schatzkiste" ist von 7 bis 17 Uhr geöffnet, ebenso in der "Arche". Beide werden vom Kitawerk des Kirchenkreises Altholstein betrieben. Auch in diesen Einrichtungen werden die Kinder strikt getrennt. "Die Kinder, die schon um 7 Uhr kommen, sind dann zum Teil alleine oder zu zweit mit ihrer Gruppenerzieherin", beschreibt "Schatzkisten"-Leiterin Elke Baatz die Situation. Das sei ein großer Aufwand, aber "die Eltern sind darauf angewiesen."