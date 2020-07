Über eine massive Plattform im Waldhang am Großen Segeberger See wundern sich Spaziergänger. Die Gerüchteküche brodelt - was ist das? Für Klein Rönnaus Bürgermeister ist das Bauwerk eine Dreistigkeit: "Das ist Landschaftsschutzgebiet." Der Bau ist illegal und könnte Konsequenzen haben.