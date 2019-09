Da gewinnt jemand 400 Euro an einem Spielautomaten – und ist darüber so empört, dass er die Behörden einschaltet. Ein ungewöhnlicher Fall lag bei Amtsrichterin Dr. Lena Vitols auf dem Tisch. Jetzt muss ein Wahlstedter Spielhallenbetreiber eine Buße von 1500 Euro an eine soziale Einrichtung zahlen.