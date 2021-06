Für Senioren gibt es in Trappenkamp in einem Jahr ein neues Angebot: 104 Plätze in einem Pflegeheim. Der Landesverein feiert Richtfest, berichtet auch zur Vergabe der begehrten Zimmer. Weil die Nachfrage nach Seniorenquartieren sehr groß ist, hat die Gemeinde bereits neue Projekte im Auge.