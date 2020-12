Hunderte Anmeldungen liegen vor: Viele Bürger unterziehen sich von Montag, 21. Dezember, bis Mittwoch, 23. Dezember, einem Corona-Schnelltest in der Halle der Schule am Burgfeld in Bad Segeberg. Bürgermeister Dieter Schönfeld hält den Aufbau für professionell. Für einen Probelauf wurde er getestet.

Der Gynäkologe Andreas Lenhard (links), ärztlicher Leiter des Schnelltestzentrums in Bad Segeberg, und Logistiker Michael Witt präsentierten am Rande des Aufbaus am Sonntag die Leitbanner, die die Probanden ab Montag vom Parkplatz in die Halle führen sollen. Quelle: Klaus J. Harm