Es ist und bleibt ein gewöhnungsbedürftiger Anblick: Mitten in der gefühlten Karl-May-Saison ist das Freilichttheater am Kalkberg in Bad Segeberg verwaist, der Karl-May-Platz selbst an den Wochenenden komplett menschenleer. Und an dieser Situation wird sich diesem Jahr wohl auch nichts mehr ändern.