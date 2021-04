Bad Segeberg

"Ich bin super glücklich", sagt Annette Wild. Gerade hat sie ihre erste Corona-Schutzimpfung erhalten in der Hausarztpraxis von Dr. Michael Emken in Bad Segeberg. Erst am Morgen kam der Anruf für den Termin um 13 Uhr, berichtet die 70-Jährige. Sie und ihr Mann Hans-Joachim Wild haben nicht gezögert.

Am Mittwoch haben Emken und seine Kollegin Ruth Mirbach die ersten 18 Impfdosen gespritzt. Am Donnerstag sollen die nächsten sechs bei Hausbesuchen vergeben werden. Für die kommende Woche haben sie bereits 48 Impfdosen bestellt.

Impftag statt Sprechstunde

In der Praxis ist einiges los am Mittwochmittag. Alle Patienten heute sind für die Corona-Impfung gekommen, die normale Sprechstunde wurde dafür gestrichen. Auch Eckhard und Ingrid Gronemann aus Trappenkamp sind ins Ärztehaus am Kurpark gekommen.

Zuvor habe er bereits versucht telefonisch einen Termin in einem Impfzentrum zu bekommen, berichtet der 78-Jährige. "Aber das hat nicht geklappt." Umso erstaunter war Gronemann, dass er so schnell beim Hausarzt dran gekommen ist.

Überraschend schneller Impftermin

Bei einer Vorsorgeuntersuchung in der Praxis vor Ostern habe er vom Impfstart erfahren und konnte sich kurz darauf auf eine Warteliste setzen lassen zusammen mit seiner Frau. "Und innerhalb von drei Tagen hatten wir dann den Termin."

Die Spritzen im Untersuchungszimmer liegen schon für sie bereit. Dr. Emken prüft noch die Aufklärungs- und Anamnesebögen der beiden, dann setzt der Arzt die Spritze. Fertig. Das Paar muss jetzt noch 15 Minuten im Beobachtungsraum warten, bevor es nach Hause kann. "Ich bin sehr zufrieden", sagt Gronemann über den Ablauf.

Zur Galerie Impftag in der Praxis von Dr. Michael Emken in Bad Segeberg. Seit dieser Woche impfen auch im Kreis Segeberg die Hausärzte gegen Corona.

Große Nachfrage nach einer Impfung

140 Interessenten stehen derzeit auf der Warteliste. "Das ist aber nur aus den letzten drei Tagen", berichtet Emken. Vorherige Anfragen nicht eingerechnet. Die Frage sei aktuell eher, wer nicht an einer Impfung interessiert sei. Trotzdem bittet er darum, dass nicht alle nun in der Praxis nach einem Impftermin fragen.

Die Impflinge werden sorgfältig ausgewählt. Aus der Liste, aber auch aus dem bekannten Patientenstamm. "Es geht darum, diejenigen auszuwählen, die am meisten profitieren", sagt Emken. Schwer Lungenkranke, Organtransplantierte, Diabetiker etwa, die einen schweren Krankheitsverlauf fürchten müssten. Unter den Impflingen an diesem Tag ist auch eine Frau, die ohne Sauerstoffflasche das Haus nicht verlassen kann.

Die nächsten Impfdosen sind bestellt

Einiges an Planung steht hinter der Impfaktion. Vier Flaschen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs wurden an die Praxis geliefert. Das entspricht 24 Dosen. "Eigentlich wollten wir 36 haben", sagt Emken. Doch nicht alle bestellten Dosen konnten an die Praxen deutschlandweit ausgeliefert werden in dieser Woche. Für die nächste Woche wurden 48 Impfdosen bestellt. Dann sei erneut ein Impftag geplant.

In jeder Flasche sind sechs Impfdosen. Damit kein Impfstoff verfällt, muss in Sechser-Gruppen geplant werden. "Wir führen zwei Listen", erklärt Emken. Wenn ein Patient seinen Termin doch noch absagt, wird die Ersatzliste abtelefoniert. Es sei ein erhöhter Aufwand.

Ohne Impf-Priorisierung wäre es einfacher

Außerdem müssen sich die Ärzte weiterhin an die Impf-Priorisierung halten, auch diese Prüfung koste Zeit, so Emken. Da inzwischen viele der hochbetagten Menschen geimpft seien, wünscht er sich die Priorisierung aufzuheben. "Damit sich jeder impfen lassen kann, der will."

Er sei überzeugt, dass die Impfkampagne wichtig ist, um aus der Pandemie herauszukommen und die Hausärzte mit ihrem Vertrauensverhältnis zu ihren Patienten einen wichtigen Beitrag leisten können. "Deshalb machen wir das hier auch gern", betont Emken. Auch er selbst sei geimpft, mit Astrazeneca.

Glücklich und erleichtert nach der Impfung

"Uns war egal, welchen Impfstoff wir bekommen", sagt Hans-Joachim Wild aus Bad Segeberg nach seiner ersten Impfung und prüft den Eintrag in seinem Impfpass. Comirnaty steht dort, das Präparat von Biontech/Pfizer. "Unser favorisierter Impfstoff", sagt Annette Wild. "Aber ich hätte auch einen anderen genommen, die sollen alle gut sein."

"Ich hätte auch Sputnik V genommen", ergänzt ihr Mann. Der russische Impfstoff, der in der EU aber noch nicht zugelassen ist. Ende Mai bekommt das Paar die zweite Impfung. "Und hoffentlich können sich bald auch die Jüngeren impfen lassen", sagt Annette Wild.

Abstandsregeln gelten weiterhin

Mit der Impfung verbindet sich für das Paar die Hoffnung auf Normalisierung. Endlich wieder soziale Kontakte pflegen zu können, das Enkelkind unbeschwert in den Arm zu nehmen.

Zunächst aber ändert sich für Geimpfte nichts, betont auch Dr. Emken in Patientengesprächen. "Die Abstandsregeln müssen weiterhin eingehalten werden." Gegen 14.30 Uhr verlassen die letzten Patienten die Praxis. Der erste Impftag ist erfolgreich beendet. Auch Emken ist zufrieden. "Das ging schneller als erwartet."