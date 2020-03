"In Notsituationen muss man flexibel sein, den Kopf auf keinen Fall in den Sand stecken“, sagt Sascha Soost, Besitzer eines traditionsreichen Eiscafés in Henstedt-Ulzburg. Bei einer nächtlichen Spontanzusammenkunft mit einigen Mitarbeitern entstand die Idee, einen Lieferservice anzubieten.