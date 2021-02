Am Busbahnhof in Bad Segeberg quetschen sich zu Schulzeiten viele Kinder in die Busse. Die Kreisstadt ist Standort vieler Schulen und des Berufsbildungszentrums. Um die Gefahr zu senken, dass sich Fahrschüler mit dem Coronavirus anstecken, setzt der Kreis bei Bedarf künftig zusätzliche Busse ein.