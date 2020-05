Alexander Sosa ist nicht der Typ, der in einer Zwangspause untätig bleibt. Der Inhaber der Kette "Sports Club" mit acht Studios, eines in Bad Segeberg, hat die letzten Wochen mit der Produktion von Ideen verbracht, um sein Geschäft am Laufen zu halten. Jetzt freut er sich, wieder öffnen zu dürfen.