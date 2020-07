Bad Segeberg

Nach Informationen von KN-Online hat die inzwischen zuständige Ermittlungsgruppe der Bezirkspolizei Kiel, die gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft in der Landeshauptstadt schon länger fest von einem Tötungsdelikt ausgeht, einen möglichen Tatverdächtigen gefunden.

Keine Angaben zur Person

Ob der Betreffende selbst in dem Haus wohnt, oder ob es eine andere Verbindung zu dem Grundstück unweit der Gärtnerei Sylvester gibt, war noch nicht zu erfahren. Auch wo er sich zur Stunde aufhält, blieb unklar. "Wie Sie sehen, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren", kommentierte Oliver Pohl, Sprecher der Polizeidirektion Kiel, der ebenfalls mit vor Ort war, sich ansonsten allerdings sehr bedeckt hielt. Auch über die Zahl der eingesetzten Kräfte machte er keine Angaben.

Über 60 Beamte im Einsatz

Nach Schätzung von KN-Online sind mit Sicherheit über 60 Beamte aus unterschiedlichen Einheiten an der Aktion beteiligt, die auch am Donnerstag fortgesetzt werden soll. "Wir werden auf dem Grundstück wohl einiges kaputt machen", meinte Pohl. Die Straße, die Bürgersteige und die angrenzenden Parkflächen waren komplett mit Einsatzfahrzeugen zugeparkt. Sogar einen kleinen Bagger auf einem eigenen Anhänger hatte die Polizei mitgebracht.

Es gibt keine Leiche

Das größte Problem in dem mysteriösen Fall: Es gibt noch immer keine Leiche. Auch eine großangelegte Suche mit Tauchern im Nehmser See hatte vor Kurzem keine neuen Erkenntnisse zum Verschwinden des 32-Jährigen gegeben. Die Aktion in Bad Segeberg stehe zu der an der Nehmser Badestelle ebenso wenig im direkten Zusammenhang wie der jüngste erneute Zeugenaufruf, ließ Polizeisprecher Pohl durchblicken.

Baris Karabulut war zuletzt am 18. März 2019 gegen 17 Uhr in Bad Segeberg gesehen worden. Den Ermittlungen zufolge war der türkisch-stämmige Mann an diesem Tag in seinem schwarzen VW Golf IV mit dem Kennzeichen SE EQ 284 unterwegs gewesen. Tags darauf entdeckten Angehörige des Mannes durch eine Handyortung den Wagen verlassen an der Badestelle des Nehmser Sees. Das Handy lag noch im Auto, ein Lederetui der Marke Gucci mit persönlichen Unterlagen sowie der Autoschlüssel sind seitdem ebenso verschwunden wie deren Besitzer. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat bereits im Februar 2020 eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt.

