Kreis Segeberg

Die wöchentliche Inzidenz-Übersicht des Kreises für Städte, Ämter und amtsfreie Gemeinden mit Stichtag Pfingstmontag zeigt: Es gibt auch Bereiche, in denen sich keine Menschen neu angesteckt haben mit dem Coronavirus: In Ellerau und in den Ämtern Bornhöved, Itzstedt, Bad Bramstedt-Land und Kisdorf.

Etwa verdoppelt hat sich die Inzidenz in Kaltenkirchen auf 81,4 und in Bad Bramstedt auf 67,7. Im Amt Kaltenkirchen-Land fiel der Sprung von 8,9 auf 44,7 zahlenmäßig ähnlich groß aus. "Sowohl in Kaltenkirchen als auch in Bad Bramstedt handelt es sich um diffuse Infektionsgeschehen. Ausbrüche sind uns nicht bekannt", sagt Kreispressesprecherin Sabrina Müller.

Nur geringe Corona-Fallzahlen

Allerdings zeigt sich bei der Berechnung: In Kaltenkirchen handelt es sich um rechnerisch 18 neue Infektionsfälle innerhalb von sieben Tagen – in einer Stadt mit über 22.000 Einwohnern.

Lesen Sie auch: Corona im Kreis Segeberg: Erste Spritzen mit Johnson & Johnson

Niedrig bleibt das Niveau in Bad Segeberg (34,5), Norderstedt (29), Wahlstedt (10,3), Henstedt-Ulzburg (24,9) sowie in den Ämtern Boostedt-Rickling (28,4), Leezen (11,4) und Trave-Land (34,6).

Nur fünf neue Corona-Fälle am Mittwoch

Fünf neue Infektionsfälle meldet der Kreis Segeberg am Mittwoch. Davon waren vier Betroffene bereits als Kontaktpersonen in Quarantäne gewesen. Damit haben sich aktuell 237 Menschen (+5) mit Corona angesteckt.

Lesen Sie auch: So wird in der Flüchtlingsunterkunft Boostedt geimpft

In den vergangenen sieben Tagen haben sich damit im Kreis pro 100.000 Menschen 27,4 Segeberger neu infiziert. Die Inzidenz sinkt leicht zum Vortag.

Zwölf Corona-Klinikpatienten

Im Krankenhaus werden noch zwölf Personen behandelt (-1), davon unverändert drei auf einer Intensivstation. In Quarantäne sind außerdem 619 Menschen kreisweit.

Insgesamt haben sich nun 6762 Segeberger mit dem Coronavirus infiziert, 6367 von ihnen gelten als wieder genesen. Es gab 158 Todesfälle.

Von Gerrit Sponholz und Nadine Materne