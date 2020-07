Großenaspe

Der kleine Kranich ist am 4. Mai in Eekholt geschlüpft. Er wird von der Mutter geführt, die ihr Junges nicht aus den Augen lässt. Wenn zwei Küken schlüpfen, übernimmt jeder Altvogel, also Vater und Mutter, jeweils ein Küken. Jungvögel tragen anfangs ein zimtbraunes Daunengefieder. Ihr fertiges Jugendkleid ist bis auf den sandfarbenen Kopf braun gefärbt. Erst im Laufe des ersten Winters bildet sich die schwarz-weiße Kopfzeichnung aus. Dennoch brauchen die Jungen insgesamt drei bis vier Jahre, um vollständig die Färbung der Altvögel mit roter Kopfkappe und auffallendem Federschmuck zu entwickeln.

Kraniche sind Allesfresser

Zu Beginn wurde das Kranichküken zusätzlich mit einem extra Aufzuchtfutter versorgt, das die Mutter dem Küken aus dem Schnabel vorhielt. Jetzt, nach acht Wochen, bekommt der Jungvogel als größeren Anteil eine reguläre Futtermischung. Kraniche sind Allesfresser. Bis zum Spätwinter kann der kleine Kranich noch bei seinen Eltern auf den deckungsreichen Moorflächen bleiben. Wenn die nächste Brut ansteht, wird er umgesiedelt und mit dem jetzt hochbeinigen, langhalsigen und schon größer als ein Storch herangewachsenen Jungvogel aus dem Jahr 2019 zusammengeführt.

