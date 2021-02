"Frauen in der Feuerwehr – das ist nichts Besonderes mehr", sagt Mönklohs Wehrführer Wolf Rissmann. Als er vor 21 Jahren in die Wehr eintrat, waren dort schon längst Frauen aktiv. Zwar sind sie noch deutlich in der Minderzahl, doch sie haben auch schon Ämter in der einstigen Männerdomäne erobert.